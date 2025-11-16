  • Спортс
  Никитин о 3:4 с «Северсталью»: «ЦСКА не хватает командной мысли, чтобы в критических ситуациях правильно принять решение. Лазарет – это шанс для других игроков»
12

Никитин о 3:4 с «Северсталью»: «ЦСКА не хватает командной мысли, чтобы в критических ситуациях правильно принять решение. Лазарет – это шанс для других игроков»

Игорь Никитин высказался о поражении ЦСКА от «Северстали» в КХЛ.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4 ОТ) в гостевом матче FONBET Чемпионата КХЛ. 

– Тяжело входили в первый период, со второго уже играли, создавали хорошие моменты. Но пока не хватает общей командной мысли, чтобы в критических ситуациях правильно принять решение. Поэтому такой результат.

Мы всегда делаем акцент на командном хоккее. Иногда бывает так, что нападающие не доиграли, защитники вытащили. Не доиграл защитник, выручил вратарь. Вратарь не доиграл, кто‑то с ленточки шайбу вытащил.

– Насколько количество игроков в лазарете влияет на результат команды?

– На это не обращаем внимание. Лазарет – это шанс для других игроков. В жизни любого спортсмена предоставляется шанс, и к нему нужно быть готовым, чтобы воспользоваться, – сказал Игорь Никитин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
