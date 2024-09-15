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18-летний Демидов забил первый гол в КХЛ

Иван Демидов забил первый гол в Фонбет Чемпионате КХЛ.

18-летний форвард открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Ладой». Для Демидова эта шайба стала первой в турнире.

За СКА в КХЛ Демидов выходил в позапрошлом и прошлом сезонах.

Опубликовано: Sports
Источник: сайт КХЛ
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