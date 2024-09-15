18-летний Демидов забил первый гол в КХЛ

Иван Демидов забил первый гол в Фонбет Чемпионате КХЛ.

18-летний форвард открыл счет в матче регулярного чемпионата с «Ладой». Для Демидова эта шайба стала первой в турнире.

За СКА в КХЛ Демидов выходил в позапрошлом и прошлом сезонах.