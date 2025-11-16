Шабанов сыграет за «Айлендерс» против «Колорадо». Максим пропустил 12 матчей из-за травмы

Максим Шабанов попал в заявку «Айлендерс» на матч с «Колорадо».

Нападающий «Айлендерс » Максим Шабанов примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо ». Игра состоится в ночь с 16 на 17 ноября, начало – в 5:00 по московскому времени.

Шабанов пропустил 12 матчей текущего сезона из-за травмы верхней части тела. На его счету 3 (1+2) очка за 6 игр регулярки.

Россиянин заявлен в третьем звене «Айлендерс » с Кейси Сизикасом и Калумом Ричи.