Ротенберг не возглавит «Динамо» после отставки Кудашова («Матч ТВ»)
Роман Ротенберг не возглавит «Динамо» после отставки Алексея Кудашова.
Член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг не возглавит «Динамо», сообщает «Матч ТВ».
Ранее появилась информация, что бело-голубые отправили в отставку Алексея Кудашова. Сам 54-летний специалист позже подтвердил свой уход из «Динамо».
Как информирует «Матч ТВ», исполняющим обязанности главного тренера назначен Вячеслав Козлов, который не рассматривается главным тренером в долгосрочной перспективе.
Также сообщается, что сейчас не идет речи о том, что «Динамо» возглавит Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
