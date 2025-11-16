Ги Буше: «Для «Авангарда» потеря Якупова была катастрофичной. Когда такой игрок выбывает, происходит эффект домино, который ломает все»

Ги Буше: потеря Наиля Якупова была катастрофичной для «Авангарда».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался о значении Наиля Якупова для команды после победы над «Торпедо» (6:2) в гостевом матче Fonbet КХЛ. Форвард не выходил на лед с 15 сентября из-за травмы. В этом регулярном чемпионате на счету Якупова 5 игр и 3 (1+2) очка.

– Насколько важна роль Якупова? И тот игрок, которого вы ждете – Пономарев?

– Да, речь про Пономарева. На самом деле, трудно переоценить возвращение Якупова. Это не просто игрок. Якупов у нас играет и в большинстве, и в меньшинстве. Когда такой игрок выбывает, пусть даже и один – происходит эффект домино, который ломает все. С потерей такого игрока могут ослабеть и остальные линии в команде.

Потеря Якупова, можно сказать, была катастрофичной для нас. Надеемся, что Пономарев тоже скоро вернется, – сказал Ги Буше .