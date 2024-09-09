11 друзей Ротенберга – кто был до Кузнецова и чем это заканчивалось

Не ищите логику.

«Мы и в сборной вместе работали, и дружим – это все человеческий фактор». Вряд ли вас удивил переход Кузнецова именно в питерский СКА . Зато объяснение впечатлило точно: оказывается, Роман Ротенберг и Евгений Кузнецов дружат.

Интересно, а Овечкин в курсе?

Другое дело, что в биографии Романа случай Кузнецова далеко не первый, когда работа в СКА сопровождается чем-то вроде дружбы. Роман – общительный человек, давно занимается приглашением новых игроков (и отказом от старых), работает со сборной. То есть имеет толстую записную книжку и сам общается со звездами.

У некоторых даже бывает на праздниках.

Поэтому не так удивительно, что Кузнецовым быстрее всех заинтересовался СКА: Роман наверняка набирает быстро и сам. На то он и главный тренер, и менеджер (и недавно был президентом). В других клубах иерархия выстроена чуть сложнее архитектурно – сигналы ходят медленнее.

Впрочем, мы тут про дружбу. С кем еще дружил Роман Ротенберг и чем эта дружба заканчивалась. Спойлер: бывало всякое и не обо всем писали в телеграме .

Александр Медведев

Как начиналось : в середине нулевых, после окончания бизнес-школы в Лондоне, молодой Роман Ротенберг вернулся в Россию и собеседовался в «Газпром экспорт». Там и познакомился с генеральным директором компании Александром Медведевым.

Новый босс Романа уже тогда увлекался хоккеем и пригласил его в любительскую команду организации.

«Там тоже все очень высокого уровня, – рассказывал Роман. – Ребята, которые только-только закончили карьеру. Мы ездили играть в Ясенево два раза в неделю».

Чем закончилось : в 2011-м Александр Медведев ушел с поста председателя совета директоров СКА (уступив его Геннадию Тимченко), а в 2014-м он же перестал быть президентом КХЛ и будто бы отстранился от хоккея профессионально. Но в 2023 году снова стал председателем совета директоров хоккейного СКА. В рифму с этим назначением Роман Ротенберг отпустил часть административных функций в клубе, оставаясь заместителем Медведева и, разумеется, главным тренером.

Цитата : «Помню плей-офф – я еще не работал в СКА, но приезжал на игры команды с Александром Ивановичем Медведевым, я тогда был его помощником. И была серия плей-офф-2010 с «Динамо» Рига. Тогда по каким-то техническим причинам забыли запустить рекламную кампанию, и на домашние матчи СКА не пришли болельщики».

Илья Ковальчук

Как начиналось : во второй половине 2012 года в НХЛ случился локаут. Старт сезона отложился на несколько месяцев. На это время Илья Ковальчук – действующая суперзвезда лиги, пятый бомбардир регулярки, свежий финалист Кубка Стэнли – приехал в СКА (вместе с Сергеем Бобровским и Владимиром Тарасенко).

Илье так понравилось в Санкт-Петербурге, что он сперва не хотел уезжать (Кови с Дацюком по личной инициативе остались на Матч звезд КХЛ — хотя все остальные Малкины/Овечкины уже уехали). А после решился на расторжение контракта с «Нью-Джерси» и самый настоящий переход в СКА.

Причем расторгать он решил 15-летний контракт, который «Девилс» ему вручили в 2010-м, как своей главной звезде на многие годы вперед.

«Илья сам лично совершил этот прорыв, – говорил тогда Роман. – Весь респект только ему. Он сам провел все переговоры с НХЛ и «Нью-Джерси», в которых наш клуб не мог участвовать по определению. Сами понимаете юридические риски».

В 2015-м СКА с Ковальчуком в роли капитана (и тандемом Быков-Захаркин на скамейке) взял Кубок Гагарина – это случилось 19 апреля.

Уже 23-го Роман и Илья отвезли кубок в Москву на программу «Вечерний Ургант».

Чем закончилось : «Ну Йосе Марино же», – усмехнулся Ковальчук в 2022-м, в эфире «Скользкого льда».

И рассказал, как весной-2016, на следующий день после первого матча с «Локомотивом» в Ярославле, в его гостиничном номере в 8 утра раздался звонок. Звонил Зубов, в тот момент и.о.главного тренера (не спрашивайте), сказал зайти. В номере Зубова Илье улыбнулась сосиска на тарелке с яичницей, но позвали его не на завтрак.

Тренер сказал, что Илье нужно вернуться в Санкт-Петербург. Требование было парадоксальным, потому что вечером того же дня, после второго матча, вся команда летела обратно в Питер, на домашние матчи. Зубова это не смущало.

«Тебе нужно ехать», – говорил он Ковальчуку.

«Я говорю – это ваше решение? Он говорит – да. Я понял, – вспоминал Илья. – Ну этот поезд был запоминающийся».

СКА добрался до второго раунда, где проиграл ЦСКА (а Волга впадала в Каспийское море). Ковальчук сыграл за команду в сумме четыре матча и выпал из обоймы сборной. Они вместе с Радуловым пролетели сначала мимо чемпионата мира (матчи проводили в Санкт-Петербурге и, в основном, в Москве), а потом и мимо Кубка Мира-2016.

Сборная России эпохи Знарка начиналась как сборная без Кови и Раду.

К сезону-2016/17 Знарок пришел в СКА (предсказуемо), оживил Ковальчука и взял Кубок Гагарина-2017. Еще через год Кови в сборной забрал золото Пхенчхана-2018 – и в конце сезона уехал в НХЛ, а в Питер больше не возвращался. В КХЛ он после этого играл за «Авангард» (+1 Кубок Гагарина) и «Спартак».

В 2023-м Ковальчук вернулся в КХЛ поиграть за «Спартак». Перед матчем против СКА о нем спросили у Романа. «Я не комментирую игроков соперника», – ответил Ротенберг.

Цитата : «С маркетинговой точки зрения могу добавить, что уже в этом месяце после подписания контракта с Ковальчуком, мы достигли рекордных показателей по всем нашим коммерческим проектам, в том числе по продажам в нашем магазине на Невском проспекте.

Мы начинаем новую коммерческую историю и надеемся, что она будет продолжаться очень долго».

Да-да, когда Ковальчук перешел в СКА, Роман занимался в клубе скорее маркетингом и комментировал влияние Кови на этот сегмент производства.

Олег Знарок

Как начиналось : в 2015-м Россия проиграла в финале чемпионата мира (это последний выход сборной в финал на текущий момент) – Канаде, 1:6. В аэропорту тогда еще генеральный менеджер команды Андрей Сафронов выдал удивительный спич, который лучше один раз увидеть.

Пока же цитата:

«Вы знаете, с таким количеством травм, с таким количеством ужаса… Ребятам нужно сказать большое спасибо. Всем нам очень хотелось выиграть, но не получилось. Мы очень хотели выиграть, еще раз повторю. Мы пообщались на борту самолета. Наверное, это был не наш день. Дорогие наши болельщики, извините нас, пожалуйста, мы просто не смогли выиграть».

Так же имели место слезы и предельная откровенность . После этого Сафронова в сборной заменил молодой и свежий менеджер СКА по фамилии Ротенберг. В тот момент должность еще называлась «генеральный менеджер», но уже начался путь к Главе штаба.

Знарок и Ротенберг стали всюду появляться вместе (тренер сборной тогда был насильно освобожден от клубных дел и времени у него было достаточно).

Их видели на матчах.

На тренировках.

На тренировках с участием гостей.

В конце сезона-2015/16 эта химия как-то предсказуемо перенеслась и в СКА. Запрет главному совмещать будто растворился в воздухе, что долгое время было одним из поводов ненавидеть СКА. Да, это была ненависть.

В итоге Знарок собрал один из лучших по силе составов СКА (мне кажется, сильнейший, но 2014/15 в любом случае отстал не сильно) и взял Кубок Гагарина с запасом, какого не было больше ни у кого (2 поражения за 4 серии).

Чем закончилось : после Олимпиады сборная России разлетелась пополам, чтобы сыграть двусторонку в финале Запада Кубка Гагарина (вы думаете это шутка, а на самом деле от СКА в Пхенчхане было 13 игроков, от ЦСКА – 8).

В удивительной (помню ее как сейчас ) серии победил ЦСКА – и после этого Знарок был уволен с такой же удивительной скоростью.

Его контракт со сборной, по идее, распространялся на ЧМ-2018, но туда команду повез уже Илья Воробьев, помощник Знарка в СКА и в сборной.

Бывший главный тренер выпал, но в декабре-2018 его как будто вдруг вспомнили при награждении олимпийцев в Кремле и дали символическую должность советника тренера молодежной сборной. В чем были функции Знарка – до сих пор загадка.

В 2022-м Россия лихорадочно определялась с тренером на Олимпийские игры. Получилось по-другому, но ФХР настаивала на кандидатуре Знарка и даже в какой-то момент подавала его назначение как факт. В честь чего Роман опубликовал историческое совместное фото.

Цитата : «Я когда буду мемуары писать, я про все расскажу. Вот честно, выложу все, про каждого».

Олег Знарок высказал эту идею весной-2021, после поражения от ЦСКА в первом раунде плей-офф. Помним и ждем.

Павел Дацюк

Как начиналось : в 2016-м стало очевидно, что Волшебник не на сто процентов вывозит скорости и напор молодеющей НХЛ. Он задумался о перееезде.

СКА тогда – как и сейчас – собирал более-менее всех супергероев русского хоккея, выпадающих из-за океана. И с Дацюком все было понятно.

Чем закончилось : по ходу сезона-2018/19 (СКА тренировал уже Воробьев) у Дацюка отобрали капитанскую повязку (в пользу, внимание, Кетова), убирали из состава на несколько матчей, а сам Павел иронично назвал себя Капитаном-ротацией из команды Ротация.

СКА проиграл ЦСКА в финале Запада (Волга тогда все еще впадала в Каспийское море), а Дацюк после сезона ушел в «Автомобилист», где и закончил карьеру.

В июне-2024 Павел объявил об этом официально. Романа попросили прокомментировать: «Павел – пример для молодых хоккеистов. Многие до сих пор вспоминают его финты, яркие эпизоды из карьеры».

Цитата :

– У нас же ротация, я попал в клуб ротации. Я был капитаном ротации. Вот, вернули, теперь будем смотреть, что будет дальше.

– Вас ротация напрягает или наоборот?

– Меня уже, честно, давно ничего не напрягает, только охота играть в хоккей, получать от этого удовольствие, а не бороться с мельницами.

Из разговора Дацюка с журналистами в ноябре-2018.

Валерий Брагин

Как начиналось : Валерий Брагин очень долго, практически вечно тренировал молодежку. Ничто не предвещало расставания, но в 2019-м в русский хоккей революционно вернулся Ларионов. Вернулся и нацелился именно на молодежку.

А двум тиграм, как известно, не место в одной клетке.

В том же 2019-м Брагина внедрили в штаб СКА (помогать с развитием молодежи, которой в Питере всегда было много – возьмите хоть Кови, хоть Дацюка).

А через год сделали главным – вместо Кудашова, чья карьера конкретно в СКА выглядит прекрасной основой для психологического триллера – и окончательно вывели из штаба молодежки. Главным остался, та-дам, Игорь Ларионов.

Да-да, вы правильно поняли: Брагин заменил Кудашова и в СКА, и в сборной. С какого-то момента назначение тренера в сборную и в СКА происходило одновременно. И увольнение тоже.

В начале сезона-20/21 Брагин заболел и выходить на скамейку главным пришлось Ротенбергу. Брагин отработал главным на памятном ЧМ-2021, где проиграли в овертайме, потому что... не знали, что такая вещь вообще существует (это не шутка, на сайте ФХР до сих пор лежит документ с этим объяснением).

И январь-2022 войдет в историю навсегда: Брагин стал помощником главного тренера СКА – его место занял Роман Ротенберг.

Чем закончилось : летом 2022-го Брагин вообще перестал быть тренером. Его вывели за пределы штаба СКА – теперь Брагин проходит в ведомости клуба как консультант.

Цитата : «В овертайме, который проходил в формате «три на три», все решили обученность данному формату игры и индивидуальное мастерство хоккеистов. В Канаде овертаймы проводятся в формате «три на три» начиная с детско-юношеских школ.

В результате игроки обучены ему как тактически, так и технически. В наш хоккей данный формат пришел относительно недавно: КХЛ внедрила его с середины сезона-2016/2017. ИИХФ, в свою очередь, начала переход в 2017 году, когда «три на три» стали играть на групповом этапе.

А закончила лишь в 2019-м, распространив нововведение на игры плей-офф. История вопроса объясняет как ограниченные навыки отечественных хоккеистов при игре «три на три», так и определенное преимущество заокеанских соперников в таких ситуациях».

Это выдержка из эпичного отчета ФХР по поводу вылета с ЧМ-2021, чтобы вам два раза не вставать.

Рация

Как начиналось : в начале 2020-х уже было ощущение, что Роману тесно в менеджерском кресле и что у него куча идей относительно игровых моделей. Имели место и формальные улики – его уже какое-то время называли не иначе как Глава штаба. Эту формулировку педалили, например, в телеэфирах.

Казалось, что концептуально Роман подобрался к скамейке очень близко, но формальности все еще его туда не пускали. И тогда было найдено решение.

Один из тренеров – в СКА и в молодежке им какое-то время был Владимир Потапов – выходил на скамейку с наушником. А у Романа была рация.

Чем закончилось : в январе-2022 Роман Ротенберг стал главным тренером СКА.

Цитата : «Но вы же знаете – по рации можно посоветовать или не советовать. Но решение на лавке принимает главный тренер», – сказал Роман в одном интервью .

Игорь Ларионов

Как начиналось : Профессор долгое время занимал позицию над схваткой – приезжал покомментировать турниры на Первом канале и так далее. Но в 2019-м он несколько раз появлялся в компании Ротенберга. Даже была новость, что Ларионов стал советником Романа в ФХР.

Этим он спровоцировал объяснимые заголовки вроде вот таких: «Главный оппозиционер российского хоккея теперь правая рука Ротенберга. Как Ларионов на это пошел?»

В римфу с назначением сын Ларионова проходил просмотр в СКА и даже готовился к полноценному контракту (помешала травма).

Ларионов пошел по линии молодежки: сначала в штабе Брагина, потом соло – и провел противоречивый МЧМ-2020 (обыграли будущих чемпионов американцев, но в полуфинале сгорели Канаде 0:5).

Чем закончилось : после у Ларионова был странный статус, а за несколько месяцев до МЧМ-2022 его убрали из молодежной сборной. Главным стал Сергей Зубов – тренер из штаба СКА.

В плей-офф-2023 СКА Ротенберга во втором раунде сыграл с «Торпедо», которое тренировал Ларионов. История получила вот такое рукопожатие.

Цитата : «Было понятно, что меня выдавливают оттуда. Я был готов, вообще вопросов нет. Жалко, что не было времени плодотворно потрудиться», – сказал про молодежку Ларионов в августе-2022, уже заходя главным в «Торпедо».

Владимир Юрзинов-старший

Как начиналось : летом-2022 Владимир Юрзинов-старший, 82-летняя легенда нашего хоккея, вошел в штаб СКА. А Роман начал регулярно цитировать и упоминать большого тренера – «у каждой ошибки есть фамилия, имя, отчество, как говорит Владимир Владимирович Юрзинов».

«Да, в какой-то степени предложение Романа Ротенберга и СКА стало для меня сюрпризом, – говорил сам Юрзинов-старший. – Но новичком в этой роли себя не назову».

Мэтр стал приходить на матчи СКА, делать пометки и фактурно радоваться голам молодежи.

Чем закончилось : не закончилось, ветеран-динамовец остается в штабе СКА консультантом главного тренера и иногда приходит на тренировки команды, как было в прошлом сентябре.

Цитата : «Прошлым летом Роман Ротенберг начал строить команду почти с нуля – отсюда и некоторые проблемы, которые были на старте регулярки. При этом уже тогда тренерский штаб армейцев, да и сами игроки показали, что они умеют делать выводы из неудач, быстро сыгрываются и прогрессируют.

Уже к ноябрю СКА вернулся на свои привычные позиции – боролся за лидерство в КХЛ, много забивал, показывал красивую скоростную игру. В итоге всего трех очков не хватило для того, чтобы второй год подряд взять Кубок Континента».

Владимир Юрзинов-старший, весна-2024.

Никита Гусев

Как начиналось : Гусев играл в СКА с 2016-го, но на особый уровень его отношения с менеджером клуба вышли в 2022-м. Тогда Никита уезжал в НХЛ с попыткой найти себе команду (среди прочего – побывал в лагере «Торонто»), а СКА его ждал и Роман говорил, что ждать будет сколько угодно («Мы всегда будем его ждать, он пример для наших молодых игроков»).

Никита вернулся (предсказуемо) и с ним торжественно подписали контракт. На два года.

Чем закончилось : в плей-офф-2023 у СКА и, соотстветственно, у Гусева не пошло – и его оставили вне состава на финиш серии с ЦСКА. Причем в медиа писали про неспортивные причины.

После сезона Гусев расторг контракт со СКА и ушел в «Динамо».

Цитата : «Хоккей это игра, где нужны финты, нужен креатив, нужна импровизация, нужно мастерство, кроме всего остального. Да, у нас есть система, в которую мы играем, все игроки без исключения, но в то же время мы понимаем, как важно реализовывать голевые моменты», – говорил Роман, подписывая контракт с Гусевым.

Олег Матыцин

Как начиналось : первого августа 2022 года министр (на тот момент) спорта Олег Матыцин наградил Романа Ротенберга почетным знаком «За развитие физической культуры и спорта».

«На встрече стороны обсудили ряд вопросов по развитию отечественного хоккея, – сообщал пост в телеграме министерства – в частности, новые проекты ФХР – создание команды молодых звезд России – сборной до 25 лет, а также работу в новой дисциплине – хоккее в формате «3 на 3».

В целом дружба сводилась к тому, что министр поддерживал начинания ФХР – ту же «Россию 25» и раз в год вручал Роману какую-нибудь награду. В 2022-м это был знак за развитие спорта, в 2023-м – орден Почета.

Чем закончилось : весной-2024 Олег Матыцин свободил свою должность в пользу бывшего губернатора Хабаровского края.

Цитата : «Эта награда – писал Роман про орден Почета, – общая заслуга всех, кто был рядом с нашей сборной во время двух Олимпиад – победного Пхенчхана и серебряного Пекина».

Шапка

Как начиналось : если главными героями Олимпиады-2018 для сборной России стали Гусев и Капризов, то главная героиня точно украшала голову Главы штаба сборной. Яркая рыжая меховая шапка Ротенберга будто бы мелькала где-то и до этого, но именно в Пхенчхане она закрепилась в массовом сознании.

«Я эту шапку ношу очень давно, – рассказывал тогда Роман. – Здесь нет никакой закулисной истории, просто в ней тепло. Эту шапку подарил Рустам Минниханов. Это хороший подарок. Я ее носил в первое время. Посмотрим, может быть, потом продадим ее на аукционе, а деньги отправим на благотворительность».

Чем закончилось : сборная выиграла золото на Олимпиаде и шапка была признана фартовой.

Цитата : «Она ждет следующую Олимпиаду, в целости и сохранности – говорил Роман уже в 2023-м. Верю, что поедем в этой фартовой шапке в Италию».

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Рейтинг силы команд КХЛ: СКА – не первый, «Торпедо» нет в топ-10

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Екатерина Лызлова, Алексей Даничев, Игорь Руссак, Александр Вильф, Григорий Соколов, Алексей Куденко, Евгений Самарин, Владимир Федоренко, Михаил Киреев, Павел Бедняков; instagram.com/rotenberg81 ; ska.ru