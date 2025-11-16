Исаков о 2:6 от «Авангарда»: «Результат мог сложиться и в сторону «Торпедо», до начала 3-го периода был нерв. Бойков отыграл весь матч с переломом носа»

Алексей Исаков высказался о поражении «Торпедо» от «Авангарда».

– До начала третьего периода был определенный нерв. Результат мог сложиться что в одну, что в другую сторону. Пять минут получили в ответку с матча против «Сочи». Победы чередуются с поражениями, поэтому готовимся к следующей игре.

– Не показалось ли, что Бойков чуть‑чуть перезарядился на матч?

– Я только сейчас узнал, что он отыграл весь матч с переломом носа. Для него это было хорошим раздражителем. Не все решения нам понравились, скажем так.

– Шевченко впервые за долгое время вышел. Это продолжение ротации, но в этот раз уже вместо Шавина?

– У нас свои внутренние вопросы, поэтому приняли такое решение. Иногда обстоятельства так складываются.

– Абрамов получит шанс в ближайших играх?

– Посмотрим. Идет работа. Будут приниматься решения.

– Все посыпалось еще в конце второго периода?

– Мы получаем удаление после пропущенной шайбы. Взять вторую в наши ворота: получили на флажке периода. Наш вратарь был в постоянном напряжении.

– Огорчает ли, что не получилось вернуться на первое место в Западной конференции?

– Со спортивной точки зрения, может быть, и огорчает. Делаем выводы и готовимся дальше, – сказал Исаков .