Исаков о 2:6 от «Авангарда»: «Результат мог сложиться и в сторону «Торпедо», до начала 3-го периода был нерв. Бойков отыграл весь матч с переломом носа»
– До начала третьего периода был определенный нерв. Результат мог сложиться что в одну, что в другую сторону. Пять минут получили в ответку с матча против «Сочи». Победы чередуются с поражениями, поэтому готовимся к следующей игре.
– Не показалось ли, что Бойков чуть‑чуть перезарядился на матч?
– Я только сейчас узнал, что он отыграл весь матч с переломом носа. Для него это было хорошим раздражителем. Не все решения нам понравились, скажем так.
– Шевченко впервые за долгое время вышел. Это продолжение ротации, но в этот раз уже вместо Шавина?
– У нас свои внутренние вопросы, поэтому приняли такое решение. Иногда обстоятельства так складываются.
– Абрамов получит шанс в ближайших играх?
– Посмотрим. Идет работа. Будут приниматься решения.
– Все посыпалось еще в конце второго периода?
– Мы получаем удаление после пропущенной шайбы. Взять вторую в наши ворота: получили на флажке периода. Наш вратарь был в постоянном напряжении.
– Огорчает ли, что не получилось вернуться на первое место в Западной конференции?
– Со спортивной точки зрения, может быть, и огорчает. Делаем выводы и готовимся дальше, – сказал Исаков.