«Большинство игроков «Локомотива» терпеть не могут Хартли. Не думаю, что клуб повторит успех прошлого сезона». Артур Хайруллин о тренере ярославцев

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин заявил, что большей части игроков «Локомотива» не нравится работать под руководством тренера Боба Хартли. Канадец возглавил команду в межсезонье после уход Игоря Никитина.
«Важное по «Локомотиву» – абсолютное большинство игроков команды терпеть не могут Боба Хартли.
Не знаю, как это скажется на результатах сезона, но не думаю, что Ярославль повторит успех. Хотя на бумаге все для этого есть», – написал Артур Хайруллин.
В данный момент «Локомотив» занимает 1-е место в таблице Западной конференции, 38 очков после 27 матчей. В прошлом сезоне ярославцы выиграли Кубок Гагарина.
