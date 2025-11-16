Гришин про 1:2 от «Лады»: «Сложно комментировать, «Нефтехимик» играл неплохо, соперник был удачливее. Может, нам не хватает мастерства»

Игорь Гришин высказался о поражении «Нефтехимика» от «Лады».

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин высказался о поражении от «Лады» (1:2) в гостевом матче FONBET КХЛ.

– Из‑за регламента КХЛ тренер первым словом должен прокомментировать матч. Но ему сложно это сделать, особенно когда команда проигрывает, играя при этом неплохо, а соперник был удачливее. Понимаю тренеров, которые говорят, что давайте сразу перейдем к вопросам.

Матч был равным. Хозяева на один шанс реализовали больше, чем мы, поэтому и победили.

– Почему не удалось реализовать пятиминутное большинство?

– Соперник хорошо оборонялся. Наши ребята на долю секунды задерживали действия, надо было где‑то быть поувереннее. Вроде шайбы держим, создаем моменты, а голов, к сожалению, нет. Может быть, нам не хватает мастерства.

Без удачи никуда не денешься. В первой пропущенной шайбе кто‑то недоработал. Во второй же позиционная ошибка привела к выходу два в одного, – сказал Игорь Гришин.