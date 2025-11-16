  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гришин про 1:2 от «Лады»: «Сложно комментировать, «Нефтехимик» играл неплохо, соперник был удачливее. Может, нам не хватает мастерства»
0

Гришин про 1:2 от «Лады»: «Сложно комментировать, «Нефтехимик» играл неплохо, соперник был удачливее. Может, нам не хватает мастерства»

Игорь Гришин высказался о поражении «Нефтехимика» от «Лады».

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о поражении от «Лады» (1:2) в гостевом матче FONBET КХЛ. 

– Из‑за регламента КХЛ тренер первым словом должен прокомментировать матч. Но ему сложно это сделать, особенно когда команда проигрывает, играя при этом неплохо, а соперник был удачливее. Понимаю тренеров, которые говорят, что давайте сразу перейдем к вопросам.

Матч был равным. Хозяева на один шанс реализовали больше, чем мы, поэтому и победили.

– Почему не удалось реализовать пятиминутное большинство?

– Соперник хорошо оборонялся. Наши ребята на долю секунды задерживали действия, надо было где‑то быть поувереннее. Вроде шайбы держим, создаем моменты, а голов, к сожалению, нет. Может быть, нам не хватает мастерства.

Без удачи никуда не денешься. В первой пропущенной шайбе кто‑то недоработал. Во второй же позиционная ошибка привела к выходу два в одного, – сказал Игорь Гришин. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoНефтехимик
logoЛада
logoКХЛ
logoИгорь Гришин
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гришин о 3:2 с ЦСКА: «Такие игры доставляют удовольствие. У «Нефтехимика» были разборы, ребята здорово среагировали, эта победа им в заслугу»
14 ноября, 20:05
Гришин об 1:0 с «Салаватом»: «Победы любые ценны, но мне больше нравится счет 5:4. У «Нефтехимика» сложный месяц – 12 матчей, мало времени на отдых»
7 ноября, 20:30
Гришин о 5:2 с «Барысом»: «У «Нефтехимика» сработало большинство, это решающий фактор. В таблицу не смотрю, мне важно качество нашей игры»
3 ноября, 18:10
Главные новости
Кемпе продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на 8 лет. Кэпхит – 10,625 млн долларов
1 минуту назад
КХЛ. «Локомотив» против «Салавата», «Сочи» играет с «Барысом», «Сибирь» проиграла «Шанхаю»
сегодня, 16:30Live
Тренер «Сибири» Люзенков: «Не устраивает игра Фэрранса как легионера. Это сложный вопрос, надо его решать. С Беком ведутся переговоры»
52 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Лос-Анджелес», «Бостон» против «Каролины», «Эдмонтон» в гостях у «Баффало», «Коламбус» сыграет с «Монреалем»
сегодня, 17:15
Кара о 13-м поражении «Сибири» подряд: «Тупик – это под землей с крестом. Из этой ситуации есть выход»
сегодня, 16:29
Плющев о Гру: «Не дело в середине сезона сказать: «Я устал, до свидания». Это ненормально. У нас иностранным тренерам дают полный карт-бланш, они творят что хотят, а потом уезжают»
сегодня, 16:19
Тренер «Сибири» Люзенков о драках в игре с «Шанхаем»: «Выплеснули эмоции, и пошли потасовки. Верю, что момент настанет, и наша бутылка шампанского взорвется, надо набраться терпения»
сегодня, 15:59
Гендиректор «Динамо» об отставке Кудашова: «Приняли такое решение, комментировать нечего. Конфликта у меня с ним не было, расстались на хорошей ноте»
сегодня, 15:23
Владимир Плющев: «Как можно воспитать тренера, который сам клюшку раз в жизни держал? Нет системы подготовки кадров, высшие школы, академии – примитивны»
сегодня, 14:58
«Сибирь» проиграла 13-й матч подряд – это новый клубный антирекорд. Сегодня – дома 0:3 от «Шанхая»
сегодня, 14:48
Ко всем новостям
Последние новости
Креативный директор «Союзмультфильма» о мультфильме про рекорд Овечкина: «Было бы прикольно, но мы не договорились с Александром. Что-то не сложилось, но, может, сложится»
21 минуту назад
Каменский об уходе Гру из «Трактора»: «Иногда перемены идут на пользу. Команда в Челябинске хорошая, с таким клубом любой тренер может заявить о себе»
31 минуту назад
Вайсфельд о 4 победах СКА в 5 матчах: «Состав у них хороший, они так и должны играть. Может быть, хоккеисты привыкли к требованиям Ларионова»
39 минут назад
Футбольное и хоккейное «Динамо» объявили об уходе тренеров в один день. Карпин и Кудашов покинули клубы
сегодня, 17:15
Потуральски об «Авангарде»: «Продолжаем работать над собой, чтобы стать лучшей версией себя к плей-офф. Стараемся улучшаться каждый день»
сегодня, 16:53
Лукин о «Сибири»: «Почти все поменялось: желание, отношения на льду, сама игра. Все выходят с горящими глазами, у нас нет больше времени»
сегодня, 16:44
Галлан о потасовках в игре с «Сибирью»: «Мне показалось, что их 44-й номер начал драку. Для нее не было весомой причины, но нашим хоккеистам пришлось в это ввязаться. Такое бывает в хоккее»
сегодня, 15:52
«Адмирал» поместил Сошникова в список травмированных
сегодня, 15:38
Дюбе о «Тракторе»: «Мы расстались в хороших отношениях, клуб подарил мне возможность перезагрузить карьеру в России. Был очень рад, когда узнал, что буду обменян в СКА»
сегодня, 15:14
Щитов о «Динамо»: «Многие считают, что Ротенберг возглавит клуб со временем. Шансы есть. Он же не просто так в руководстве»
сегодня, 14:36