Коромыслов про 1:5 от «Автомобилиста»: «Не надо скидывать проблемы на Дриджера, в «Тракторе» виноваты все»

Арсений Коромыслов призвал не винить Криса Дриджера в поражениях «Трактора».

Защитник «Трактора» Арсений Коромыслов высказался о поражении от «Автомобилиста » (1:5) в домашнем матче FONBET КХЛ и призвал не винить только вратаря Криса Дриджера в проблемах челябинского клуба.

– Можно сказать, что главной проблемой «Трактора» в этом матче была игра в обороне?

– Везде проблемы были – и в обороне, и в атаке. Не могу сказать, что виновата именно оборона. Мы виноваты все вместе, мы в одной лодке.

– Болельщики «Трактора» винят вратаря команды Криса Дриджера…

– Болельщики не всегда объективны и не всегда конструктивно понимают, в чем причины поражения в определенном матче. Не надо скидывать все проблемы на вратаря. Виноваты в команде все.

– Что, в первую очередь, надо изменить в игре «Трактора»?

– В этой встрече наша игра была построена на том, чтобы мы больше играли на атаку и хотели забить больше, чем соперник. Но мы пропускали контратаки и быстрые голы. Возможно, нам нужно попробовать сыграть больше со стороны обороны и реализовать свои моменты, – сказал Арсений Коромыслов.