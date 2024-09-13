Канарейкин о СКА: «Старт слабый. В чем причины – пусть разбирается тренерский штаб, объясняет результаты»
Федор Канарейкин высказался о начале сезона у СКА.
Армейцы потерпели три поражения в первых четырех встречах регулярного чемпионата. Команда Романа Ротенберга расположилась на девятом месте в Западной конференции.
«Старт сезона на самом деле не удается Питеру. А в чем причины – пусть разбирается тренерский штаб. Он объясняет результаты игр.
Посмотрим, что будет дальше. Однозначно, старт слабый», – заявил заслуженный тренер России Федор Канарейкин.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Советский спорт»
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