Купер про 322 минуты штрафа в предсезонной игре «Тампы» и «Флориды»: «Две невероятно гордые команды, не скрывающие чувств»

Джон Купер прокомментировал большое количество штрафов в игре с «Флоридой».

«Пантерс» разгромили «Лайтнинг» (7:0) в домашнем выставочном матче.

Игроки «Тампы» в общей сложности получили 182 минуты штрафа, игроки «Флориды» – 140.

В игре было зафиксировано 5 драк, также произошло множество стычек. Сразу 13 игроков были удалены до конца матча.

«Две команды из Флориды добились больших успехов в этой лиге за последние шесть лет. И я думаю, что любой, кто был частью этого противостояния, вероятно, посмотрит на счет и: а) скорее всего, не удивится; б) скажет: «Не могу поверить, что на такое ушло столько времени». Так что это две чрезвычайно гордые команды, которые играют и не скрывают чувств», – сказал тренер «Тампы ».