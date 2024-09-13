  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • В топ-10 самых дорогих игроков КХЛ вошли двое россиян – Ткачев с зарплатой 120 млн в год и Шалунов – 85 млн. Четверо легионеров представляют Канаду, двое – США («СЭ»)
18

В топ-10 самых дорогих игроков КХЛ вошли двое россиян – Ткачев с зарплатой 120 млн в год и Шалунов – 85 млн. Четверо легионеров представляют Канаду, двое – США («СЭ»)

В топ-10 самых дорогих игроков КХЛ вошли восемь легионеров.

По информации «Спорт-Экспресса», в топ-10 наиболее высокооплачиваемых хоккеистов лиги входят всего двое россиян – Владимир Ткачев из «Авангарда» с зарплатой 120 миллионов рублей в год и форвард «Локомотива» Максим Шалунов – 85 миллионов.

Четверо игроков представляют Канаду – нападающие «Салавата Юлаева» Джош Ливо (85 млн) и Шелдон Ремпал (88 млн), а также форварды московского «Динамо» Джордан Уил (80 млн) и Эрик О’Делл (78 млн).

Двое хоккеистов в списке из США. Это Рид Буше из «Авангарда» (95 млн) и Алекс Гальченюк из «Амура» (80 млн).

В рейтинг вошли Никита Михайлис из «Металлурга», представляющий Казахстан (80 млн) и чех Дмитрий Яшкин из «Ак Барса» (90 млн).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАк Барс
logoАвангард
logoСалават Юлаев
logoМеталлург Мг
logoЛокомотив
logoСКА
logoАмур
рейтинги
logoКХЛ
logoМаксим Шалунов
logoЭрик О′Делл
logoДинамо Москва
logoДмитрий Яшкин
logoДжордан Уил
logoАлекс Гальченюк
logoДжош Ливо
logoВладимир Ткачев 1995
logoРид Буше
logoНикита Михайлис
logoСпорт-Экспресс
logoШелдон Ремпал
деньги
logoSports – Казахстан
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ткачев из «Авангарда» стал самым дорогим игроком КХЛ с зарплатой 120 млн рублей в год. Буше – 2-й, Яшкин – 3-й, Гальченюк – 7-й, Михайлис – 8-й, хоккеистов СКА нет в топ-10 («СЭ»)
55сегодня, 08:30
ЦСКА – лидер КХЛ по размеру платежки с 899 млн рублей, СКА с 898 млн – 2-й, «Локомотив» с 896 млн – 3-й. «Северсталь» и «Сочи» пока ниже пола зарплат («СЭ»)
63сегодня, 06:35
КХЛ распределит рекордные 603,9 млн рублей между клубами по итогам сезона-2022/23. Больше всех получат ЦСКА, СКА и «Ак Барс»
3714 сентября 2023, 09:25
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Канарейкин о СКА: «Старт слабый. В чем причины – пусть разбирается тренерский штаб, объясняет результаты»
538 минут назад
Собирайте команду в фэнтези FONBET Чемпионат КХЛ – призы каждый месяц
8 сентября, 10:00Фэнтези
Андрей Назаров: «Здорово, что хоккей – отдушина для наших людей. Россияне сплотились в единый кулак, чтобы дать всем врагам по зубам. Победа будет за нами»
1153 минуты назад
Плющев о том, что СКА закрыл комментарии в телеграме: «Их право, там пишут не всегда здоровые люди. Чтобы сколотить команду, нужно время»
23сегодня, 11:01
Игроки КХЛ заработают 15,6 млрд рублей в сезоне-2024/25 – на 1,6 млрд больше, чем в прошлом чемпионате («СЭ»)
29сегодня, 10:27
Ружичка о лучших игроках мира: «Макдэвид безупречен, невероятный хоккеист, каждый год он будет становиться все лучше. Еще Маккиннон и Пастрняк, из защитников – Макар»
2сегодня, 10:15
Один игрок СКА в топ-50 самых дорогих хоккеистов КХЛ – Толчинский 11-й с зарплатой 77 млн рублей в год. Кузнецов (50 млн) разделил 66-е место («СЭ»)
48сегодня, 09:59
Игорь Есмантович: «ЦСКА провел лето на 11 из 10 в плане усиления состава. Не намерены останавливаться, у нас есть средства под потолком зарплат»
10сегодня, 09:43
Кросби о рекорде Гретцки: «То, что делает Овечкин – невероятно. Я благодарен, что могу наблюдать и являюсь частью этой истории»
10сегодня, 09:16
Фукале о сэйве лежа в игре со СКА: «Снег попал мне в глаз, шайбу увидел в последний момент. Попробовал сделать хоть что-нибудь, и это сработало»
4сегодня, 08:45
Ко всем новостям
Последние новости
Ружичка о футболе: «Нравилась «Барса», когда там играл Месси. Слышал, что «Спартак» – очень хорошая команда, хочу посмотреть на нее»
21 минуту назад
О′Делл о 10-м месте «Динамо» на Западе: «Нам просто не везет. Надо продолжать играть в атакующий хоккей, скоро шайбы и победы придут»
2сегодня, 11:17
Мичков о дебюте за «Филадельфию»: «Немного нервничаю, но к окончанию разминки это должно пройти»
сегодня, 10:46
Фукале о СКА: «Хорошая команда, всегда очень сильны. Вопрос времени, когда они найдут подходящие сочетания и встанут на нужные рельсы»
1сегодня, 09:58
Кадейкин о проблемах с центрами в России: «Мое поколение выросло на Харламове. В пример ставили создающих красивый хоккей, а правильная игра ценилась меньше»
5сегодня, 09:01
Форвард «Амура» Шевченко сравнил КХЛ и РПЛ: «У нас лига интереснее. А в футболе – «Зенит», «Зенит» и снова «Зенит». Хоккея должно становиться больше на федеральных каналах»
10сегодня, 07:55
Голдобин о 1-й шайбе в новом сезоне: «Как будто со спины кто-то слез, обезьяна какая-то сидела. Две игры не забивал – и так уже много»
2сегодня, 06:50
Григоренко о 0+0 в 4 матчах на старте: «Не самый позитивный момент. Если бы я где‑то забил пару голов, то помог бы СКА. Надо стараться и верить»
5сегодня, 06:20
Мэттьюс о том, что Селебрини будет жить у Торнтона: «Я немного завидую. В жизни Джо не бывает плохих дней, с ним всегда очень весело»
1сегодня, 05:58
Алексей Кожевников перешел в «Куньлунь». «Локомотив» отдал защитника в аренду до конца сезона
1сегодня, 05:25