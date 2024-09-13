В топ-10 самых дорогих игроков КХЛ вошли двое россиян – Ткачев с зарплатой 120 млн в год и Шалунов – 85 млн. Четверо легионеров представляют Канаду, двое – США («СЭ»)
В топ-10 самых дорогих игроков КХЛ вошли восемь легионеров.
По информации «Спорт-Экспресса», в топ-10 наиболее высокооплачиваемых хоккеистов лиги входят всего двое россиян – Владимир Ткачев из «Авангарда» с зарплатой 120 миллионов рублей в год и форвард «Локомотива» Максим Шалунов – 85 миллионов.
Четверо игроков представляют Канаду – нападающие «Салавата Юлаева» Джош Ливо (85 млн) и Шелдон Ремпал (88 млн), а также форварды московского «Динамо» Джордан Уил (80 млн) и Эрик О’Делл (78 млн).
Двое хоккеистов в списке из США. Это Рид Буше из «Авангарда» (95 млн) и Алекс Гальченюк из «Амура» (80 млн).
В рейтинг вошли Никита Михайлис из «Металлурга», представляющий Казахстан (80 млн) и чех Дмитрий Яшкин из «Ак Барса» (90 млн).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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