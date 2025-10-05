Бобровский и Тарасов не пропустили от «Тампы» в матче предсезонки. Сергей отразил 15 бросков за 2 периода, в створ ворот Даниила в 3-м не было ни одного

Сергей Бобровский и Даниил Тарасов не пропустили от «Тампы» в матче предсезонки.

«Флорида » разгромила «Лайтнинг» (7:0) в заключительном предсезонном матче.

В первых двух периодах ворота «Пантерс» защищал Сергей Бобровский . Он отразил все 15 бросков соперника.

На третий период вышел Даниил Тарасов . В заключительной 20-минутке у «Тампы » не оказалось ни одного броска в створ против 12 у «Флориды».