  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Судьи отменили 8-й гол «Флориды» в матче с «Тампой» на предсезонке, так как на льду был удаленный до конца игры Миккола
Судьи отменили 8-й гол «Флориды» в матче с «Тампой» на предсезонке, так как на льду был удаленный до конца игры Миккола

Момент с 8-м голом «Флориды» в матче с «Тампой» на предсезонке стал курьезом.

«Пантерс» разгромили «Лайтнинг» (7:0) в домашнем выставочном матче. 

Игра изобиловала драками и стычками, команды в общей сложности набрали 312 минут штрафа. До конца матча были удалены сразу 13 игроков. 

В их числе был защитник «Флориды» Нико Миккола, которого удалили на 45-й минуте. Тем не менее, он продолжил игру, что осталось незамеченным судьями. 

На 50-й минуте он был на льду во время голевой атаки своей команды, которую завершил форвард «Пантерс» Йеспер Боквист.

Позже судьи разобрались в ситуации, отменили гол и наказали «Флориду» малым штрафом за выход на лед оштрафованного ранее игрока.  

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
logoНХЛ
logoЙеспер Боквист
выставочные матчи
судьи
logoФлорида
logoТампа-Бэй
logoНико Миккола
происшествия
