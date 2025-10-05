Судьи отменили 8-й гол «Флориды» в матче с «Тампой» на предсезонке, так как на льду был удаленный до конца игры Миккола
Момент с 8-м голом «Флориды» в матче с «Тампой» на предсезонке стал курьезом.
«Пантерс» разгромили «Лайтнинг» (7:0) в домашнем выставочном матче.
Игра изобиловала драками и стычками, команды в общей сложности набрали 312 минут штрафа. До конца матча были удалены сразу 13 игроков.
В их числе был защитник «Флориды» Нико Миккола, которого удалили на 45-й минуте. Тем не менее, он продолжил игру, что осталось незамеченным судьями.
На 50-й минуте он был на льду во время голевой атаки своей команды, которую завершил форвард «Пантерс» Йеспер Боквист.
Позже судьи разобрались в ситуации, отменили гол и наказали «Флориду» малым штрафом за выход на лед оштрафованного ранее игрока.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sportsnet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости