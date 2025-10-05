Тренер «Калгари» о Гридине: «Он хорош, оказывает влияние и дает себе шанс. Мы рады за него. Если Матвей останется в основе, то будет играть»

Тренер «Калгари» высказался об игре 19-летнего форварда Матвея Гридина.

Российский нападающий забросил 3 шайбы в предсезонных матчах.

«Он хорош, оказывает влияние. Мы рады за него и знаем, что у нас есть талантливый молодой игрок, способный добиться хороших результатов.

Он дал себе шанс, и это все, о чем мы сейчас можем просить. Если говорить о составе, то нам нужны те игроки, которые дают команде шанс на победу.

Я смотрю на ситуацию так, что молодому парню обязательно нужно играть. Если он останется здесь [в основе], то будет играть. Если не останется, то будет играть где-то в другом месте», – сказал Райан Хаска.

Отметим, что 19-летний Гридин провел прошлый год в юниорской лиге Квебека и был признан ее лучшим новичком .

При этом «Флэймс» могут отправить его в АХЛ (без необходимости помещать на драфт отказов), а не в юниорскую лигу, так как россиянин был задрафтован не из клуба системы CHL.