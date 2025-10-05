Гру о голах Григоренко в концовках: «Чем больше я узнаю его, тем больше вижу в нем хорошего человека и лидера, который хочет побеждать»

Бенуа Гру высоко оценил игру Михаила Григоренко.

Форвард челябинцев дважды подряд перевел матчи команды в овертайм, забив «Динамо» (2:3 Б) на 59:33 и «Шанхаю» (4:5 ОТ) на 58:56.

В 6 играх сезона FONBET КХЛ на счету 31-летнего игрока 7 (5+2) очков.

– Второй матч подряд команду в основное время спасает Михаил Григоренко. Вы выпускаете его на решающие минуты из-за его хладнокровия?

– С момента возвращения Михаила на лед он прибавляет с каждым матчем. Чем больше я узнаю его, тем больше вижу в нем хорошего человека и лидера, который хочет побеждать.

Разумеется, он заслужил своей игрой выход на лед в последние минуты каждого матча, – сказал главный тренер «Трактора ».