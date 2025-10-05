0

Руслан Исхаков: «У Шабанова все будет хорошо в «Айлендерс». Он справится»

Руслан Исхаков высказался о перспективах Максима Шабанова в «Айлендерс».

Шабанов в июле подписал однолетний контракт с «Айлендерс». В прошлом сезоне 24‑летний хоккеист провел 86 матчей в КХЛ за «Трактор» и набрал 87 (33+54) очков.

– Каких ошибок надо избежать Шабанову в «Айлендерс», чтобы построить там карьеру?

– Даже не знаю. Думаю, он сам справится, Максим хороший игрок. Он забросил в матче против «Филадельфии», прервал сухую серию. Думаю, у него все будет хорошо, желаю ему удачи.

– Переписывались с ним?

– Нет еще. Перед началом сезона напишу, пожелаю удачи, – сказал экс-хоккеист «Айлендерс», а ныне форвард магнитогорского «Металлурга».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
