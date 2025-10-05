Епанчинцев об увольнении из «Сибири»: «Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно. Ситуацию можно было исправить»
Вадим Епанчинцев рассказал о том, как узнал о своей отставке из «Сибири».
После 10 матчей в сезоне FONBET КХЛ команда набрала 8 очков и занимает предпоследнее место в Восточной конференции.
– Как вам объявили об отставке?
– Просто вызвал в офис менеджер и объявил. Сказал, что приняли решение расстаться.
– А причины развернуто объясняли?
– Спросили, что не вышло, я ответил, что не получилось. Это травмы, начало сезона, новая команда. Разговор оказался коротким, было неприятно.
Две-три недели со мной никто не разговаривал. Ситуацию можно было исправить. Три поражения подряд дали возможность, – сказал бывший тренер новосибирцев.
