Епанчинцев об увольнении из «Сибири»: «Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно. Ситуацию можно было исправить»

Вадим Епанчинцев рассказал о том, как узнал о своей отставке из «Сибири».

После 10 матчей в сезоне FONBET КХЛ команда набрала 8 очков и занимает предпоследнее место в Восточной конференции.

– Как вам объявили об отставке?

– Просто вызвал в офис менеджер и объявил. Сказал, что приняли решение расстаться.

– А причины развернуто объясняли?

– Спросили, что не вышло, я ответил, что не получилось. Это травмы, начало сезона, новая команда. Разговор оказался коротким, было неприятно.

Две-три недели со мной никто не разговаривал. Ситуацию можно было исправить. Три поражения подряд дали возможность, – сказал бывший тренер новосибирцев.