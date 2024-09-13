Кузнецов против «Трактора»: уже не капитан, новые партнеры и нервы-нервы

«За бывшего».

СКА проиграл «Трактору» (0:3). Для команды Романа Ротенберга это третье поражение в четырех играх. До этого были неудачные матчи с «Металлургом» (4:5 ОТ) и «Локомотивом» (0:2), а единственная победа пришлась лишь на встречу с «Ладой» (3:1). Такого старта регулярки от звездного состава никто не ожидал. Стоило ли опять так тяжело влезать под потолок ?

Перед этим сезоном СКА вписал в платежку огромный контракт Евгения Кузнецова . Теперь сам Кузнецов впервые сыграл против родного «Трактора». Там он воспитывался, начинал игровую карьеру, а потом обещал возвращение домой. Не вернулся, хотя летом имел на руках и предложение из Челябинска. «Трактор» ответил на все яркой победой и удачным троллингом.

Сразу после финальной сирены в соцсетях клуба появилась выдержка из песни Люси Чеботиной – «За бывшего». Болельщики пошутили в комментариях, что это удачно заготовленный пост. Зато комментарии в телеграм-канале СКА больше не оставить – они закрыты.

На презентации в СКА Евгений Кузнецов выступал по футбольному примеру Килиана Мбаппе в «Реале» – кричал «Раз, два, СКА!» В раздевалке «Трактора» этот девиз переиграли : накинули на манекена Германа футболку с таким же девизом, но заменили название клуба.

Чем запомнился сам Кузнецов: упустил два момента, выигрывал вбрасывания, заработал «минус 2»

На матч против «Трактора» Ротенберг как обычно поменял все игровые сочетания. Евгений Кузнецов впервые в сезоне оказался во второй тройке. Да, у него опять новые партнеры – Арсений Грицюк и Валентин Зыков. До этого Евгений всегда появлялся в третьем звене, где чаще всего вместе с ним выходил Борна Рендулич. Другой крайний нападающий менялся примерно всегда.

На вопрос о непостоянстве в партнерах Кузнецова тренер СКА ответил встречным на пресс-конференции: «А вы какое звено предлагаете для него? У вас есть предложение?» Потом отметил травмы и комментарии из-за бугра в прессе, а заодно сослался на игровое время Евгения и его выход на лед при игре в большинстве. Добавить к этим фактам как будто бы уже нечего.

В состав СКА вернулись три важных игрока: Александр Никишин, Андрей Педан и Сергей Плотников. Особенно интересно возвращение Плотникова – он травмировался на турнире имени Пучкова. К Никишину перешла капитанская нашивка, хотя на предсезонке и в начале регулярки с ней играл именно Кузнецов. На матч с «Трактором» Евгений превратился в его ассистента.

Кузнецов в среднем проводит на льду по 15 минут. Против «Трактора» он активничал с первых смен, но явно предчувствовал тяжелую игру. В трансляции показывали Евгения после обычного игрового момента – по его выражению лица читалась нервозность. На нее же обратил внимание и Ротенберг. Очевидно, что на действия Кузнецова в этом матче действительно повлияли эмоции.

Ротенберг объяснил: «Честно, он очень переживал. Обладатель Кубка Стэнли, лучший бомбардир сильно переживал . Это было видно по его игре. Мы всей командой старались его успокаивать. Это его личное переживание. Слава богу, без травм. Кузнецов покажет лучший хоккей, все впереди. Мы помогаем Евгению всей командой и вместе дальше будем работать на результат».

В первом периоде был плотный хоккей почти без голевых эпизодов. Нестандартные действия Кузнецова привели хотя бы к одному: он бросил из-под ноги, но Фукале не перехитрил.

При счете 0:0 во втором периоде Кузнецов упустил еще одну возможность.

Когда СКА уже проигрывал, Ротенберг поменял вратаря на шестого полевого. Кузнецов вышел на решающие минуты, но с отрицательной стороны засветился в голевом эпизоде. Пытался, но никак не помешал контратаке «Трактора» и шайбе Шабанова. Кажется, он хотел поймать Владимира Ткачева на силовой прием, но тот легко ушел от Кузнецова всего одним ложным движением.

Кузнецов находился на льду и в момент другой пропущенной шайбы, но там на развитие эпизода повлиять никак не мог. Отсюда и его провальный показатель полезности -2. Столько же минусов собрал Никишин – смена капитана и возвращение главного защитника СКА совсем не помогли. Не сработали и те самые появления Евгения при игре в большинстве – ноль реализованных попыток.

Единственное достижение Кузнецова в игре с «Трактором» – удивительный процент выигранных вбрасываний (17 из 20, 85%). В общей статистике среди всех игроков лиги Кузнецов занимает второе место по этому показателю (в среднем – 68,9%), если учитывать всех часто встающих на точку игроков. Лучше него только Майкл Маклауд («Барыс», 75%) – и он тоже приехал из НХЛ.

Общая статистика Кузнецова в СКА совсем не радует: 4 матча, 1 (1+0) очко, -1 в полезности. Он уже забросил первую шайбу после возвращения в КХЛ – отличился в игре с «Металлургом» и даже показал празднование «птичкой». Пока та шайба кажется скорее вспышкой на фоне блеклой игры. Ничего сверхъестественного Кузнецов не продемонстрировал – его адаптация продолжается.

Что происходит с результатами СКА – только факты вокруг неудачного старта сезона

● Практически в каждом матче с участием СКА выстреливает кто-то из игроков соперника. Сейчас нашлись сразу два героя – голкипер Зак Фукале (38 сэйвов и ассист) и нападающий Максим Шабанов (2+1). Фукале сделал несколько героических спасений (Ротенберг насчитал 4), а Шабанов в одном из эпизодов еще и неудачно зашел на любимый лакросс.

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● К вратарю СКА Артемию Плешкову претензий по этой игре точно нет. Его 30 сэйвов до последнего оставляли команде шансы хотя бы на овертайм. Вот только разница шайб за все матчи составляет уже -4 (7:11). Во второй встрече подряд СКА ни разу не забил – даже бесконечные отсылки к вратарским подвигам у соперников это не объясняют. Атакующие задумки вообще не работают.

● Берем команды, которые провели по четыре матча. Из них меньше СКА (7) не забил никто. Если увеличить выборку, то столько же голов у «Лады» и «Ак Барса» (но по три матча). «Сочи» забросил шесть шайб за две игры, «Барыс» – три за три. СКА показывает 10% реализации большинства (1 из 10 попыток) и совсем плохую игру в меньшинстве (60% надежности, 4 гола за 10 попыток соперников).

● Теперь СКА (3 очка) занимает девятую строчку на Западе. Там ниже идут только московское «Динамо» (2) и «Сочи» (2). При этом сочинцы провели на две игры меньше – по потерянным очкам они обходят СКА. На старте растянутой регулярки рано делать выводы, но вырисовывается неприятная ситуация. В следующем матче СКА примет «Ладу» – шанс на вторую победу все еще есть.

● Вы же помните провал СКА в таблице на старте регулярки-2023/24? Тогда в сентябре случилась серия из пяти поражений подряд. Клуб вообще падал на границу зоны плей-офф, но в итоге поднялся до второго места на Западе. Команда до последнего боролась за Кубок Континента, который ушел к «Динамо». В плей-офф СКА потом вылетел во втором раунде от «Автомобилиста» (1-4 в серии).

Как все будет теперь?

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Фото: vk.com/ska