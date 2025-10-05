Андрей Никонов: «Неудачи сплотят «Трактор», мы пройдем через кризис рука об руку. Гру – классный специалист»

Андрей Никонов высказался о результатах «Трактора».

4 октября в Санкт-Петербурге челябинцы уступили «Шанхай Дрэгонс» со счетом 4:5. У «Трактора » три поражения подряд.

– Бенуа Гру сказал, что «Трактор» провел худшую игру за все его время нахождения в команде. Действительно сложно найти хоть какой-то оптимизм?

– На мой взгляд, позитивные моменты были, несмотря на такое обидное поражение. Мы постоянно возвращались в игру, смогли сравнять счет в концовке. К сожалению, в овертайме соперник оказался удачливее.

– Можно ли сказать, что прямо сейчас команда переживает кризис?

– Конечно, неприятно проигрывать на старте сезона. Мы обсудим детали и будем играть по-другому. Думаю, что на данный момент нам немного не хватает сыгранности из-за большого количества новых ребят. Надо научиться чувствовать друг друга на льду. Думаю, что в скором времени этот неудачный отрезок закончится и мы сможем показать свой хоккей – для этого у нас есть отличный коллектив. Думаю, эти результаты еще больше нас сплотят и мы пройдем через этот кризис рука об руку.

– Что можете сказать о Бенуа Гру? Уже привыкли к его требованиям?

– Гру – классный специалист, который привносит в игровой процесс много интересных деталей. Он учит нас грамотно выстраивать игру, лично я узнал много нового. Исключительно приятные эмоции от работы с этим специалистом, – сказал Никонов .