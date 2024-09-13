«Комментарии про СКА пишутся не из России – из-за бугра». Кажется, Ротенберг занервничал

3 из 4 матчей – поражения.

СКА проиграл первый домашний матч регулярки – «Трактору» (0:3). Это третье поражение в четырех играх со старта сезона и второе подряд без заброшенных шайб. До этого Питер уступил «Локомотиву» (0:2) и «Металлургу» (4:5 ОТ), обыграв лишь «Ладу» (3:1).

Похожий старт у СКА был в прошлом сезоне – тогда было четыре поражения в шести играх. Год назад Ротенберг искал оправдания – обвинял судей, оценивал качество льда и ругался на игроков соперника за драки.

Что-то похожее начинается и сейчас. Во всяком случае, в четверг тренер СКА выдал очень яркую пресс-конференцию.

Про отсутствие голов

– Старались, бились. У наших игроков было огромное желание забить. Наверное, где-то здесь нужно быть хладнокровнее, где-то, может быть, отпустить ситуацию. Настолько сильным было желание выиграть и забить.

Отмечу вратаря соперника. Он вытащил четыре стопроцентных момента, где-то щитком, где-то наугад. В прыжке, как Лев Яшин, вытаскивал броски Григоренко.

Понимаем, в чем нужно добавить. Педан, Никишин и Плотников сегодня сыграли только первую игру в сезоне. Это тоже важно – понимать, что где-то в таких тонкостях нашим ребятам не хватает игрового тонуса, чтобы реализовать эти броски.

Мы абсолютно согласны с тем, что нам нужно лучше играть. Нам важно вводить лидеров в состав. Игра шла до первой заброшенной шайбы. У нас были моменты сравнять, выйти вперед.

Есть сейчас возможность восстановиться. Да, у нас тяжелая предсезонка. Но у команды огромный резерв и потенциал. Прошу поддержать команду. Отпустим ситуацию. И в следующей игре сможем забить свои голы.

Про сравнение «Ледового» и «СКА Арены»

– Зачем сравнивать? Мы играем дома [в Ледовом дворце], мы рады играть здесь. Как сказали наши ветераны, нужно ценить такую энергетику. Лед отличного качества, дышится хорошо. Поддержка – не передать словами.

Заряд был сумасшедший у команды, просто где-то надо кайфануть от этого момента, немного отпустить и забить. Мы будем работать по нарастающей по игре, по тактике. Мы играем с сильными командами – это хорошо.

С точки зрения арены, мы довольны всем на 100%. Не стоит сейчас сравнивать арены и искать причины поражения там, где их нет.

Про травмы игроков

– Тяжелейшие травмы были в прошлом сезоне. Не хочу говорить подробности, потому что это будет неправильно по отношению к игрокам. Но тяжелейшие травмы, которые на грани завершения карьеры. Поэтому здоровье для нас сейчас на первом месте. Хорошо, что ребята возвращаются.

Мы понимали, что для Андрея Педана, Саши Никишина, Сергея Плотникова будет тяжелая игра. Но вы тоже понимаете, что мы не будет их мариновать в лазарете и играть другими игроками. Нам важно ввести их в игру, чтобы они набирали игровой тонус.

Про отсутствие Сергея Андронова

– У Андронова травма тяжелее, чем мы ожидали. К сожалению, он не сможет принять участие в следующей игре. Но Андрон, как мы его называем, принимает активное участие в команде. С точки зрения психологии, командного духа он помогает нам, даже когда не может выходить на лед. Это для нас серьезное усиление.

Он вернется скоро, но не в следующей игре. Знаете, когда игрок не может выйти на лед, это ценно, что он помогает тому же Ване Демидову, Тимуру Колу, Кириллу Танкову. Такие ветераны важны для команды.

Про смену звена для Евгения Кузнецова

– Это же здорово, что есть разные варианты. А вы какое звено предлагаете для него? У вас есть предложение?

– Это какая-то система, что вы его постоянно…

– А сколько игр мы сыграли? Учитывайте травмы игроков. Давайте разберем. Что вы имеете в виду?

Вы читаете просто из прессы, как я понимаю. Да, там много пишут, разные люди.

Есть доказательства, что те комментарии, которые пишутся про СКА, вообще пишутся не из России. Из других стран. Это факт. Не читайте эти комментарии.

У Кузнецова хорошие звенья, он играет постоянно в большинстве. Посмотрите на игровое время Кузнецова – давайте отталкиваться от фактов, а не читать комментарии на каких-то сайтах. Люди пишут из-за бугра. Вы сначала изучите предмет. У него больше двадцати минут, он больше всех играет.

С учетом травмы Василия Глотова, он сегодня выходил в звене с Зыковым и Грицюком. Это наше лучшее звено в прошлом сезоне. К сожалению, Глотов получил серьезную травму, когда бился и обеспечивал победу в турнире имени Пучкова. Так что я считаю, что это лучшее звено для Кузнецова. А вы как считаете?

Сегодня тоже некоторые игроки получили травмы. Просто вы не заметили. А звенья связаны с травмами.

Зайцев – про пятиминутное удаление в прошлом матче с «Локомотивом»

Нападающий СКА Никита Зайцев присутствовал на пресс-конференции вместе с Романом Ротенбергом и Андреем Педаном. Его удаление в прошлом матче за толчок Георгия Иванова на борт с «Локомотивом» (0:2) также повлияло на исход матча.

– Вы ударили Иванова и заработали пятиминутное удаление в Ярославле с учетом, что это была североамериканская коробка?

– Я думаю, что здесь не в площадке дело. Расчет был точно не на площадку. Я все время играю в такой силовой хоккей. У меня была возможность, чтобы применить силовой момент. Просто в последний момент человек поехал в другую сторону.

Роман Ротенберг добавил:

– Главное, что обошлось без травмы, как сказал Игорь Никитин. А мы просто будем более дисциплинированными и уберем удаления.

Про игру Кузнецова против родного «Трактора»

– Честно, он очень сильно переживал. Для человека, который выигрывал Кубок Стэнли и становился лучшим бомбардиром в плей-офф, он очень сильно переживал. Мы старались его всей командой успокаивать.

Хорошо, что все обошлось. Без травм. Мы уверены, что Кузнецов покажет лучший хоккей. Хорошо, что он прошел эти переживания с командой. Мы ему всячески помогаем и будем вместе работать на результат.

Про три поражения в четырех матчах

– Надо учитывать, что все команды по-разному готовятся к сезону. У нас нет задачи стать чемпионами в сентябре. Если помните, два года назад мы выиграли много матчей в сентябре. В этот раз мы будет работать по нарастающей.

Есть такие команды, у которых стоит задача выиграть много матчей в сентябре. У нас другая тактика. У нас новая команда. И ребятам, которые приехали из НХЛ, надо дать время. Прошу дать нам время и возможность игрокам, чтобы кайфануть от хоккея.

Мы работаем, чтобы выиграть Кубок Континента и Кубок Гагарина. Мы не согласны с поражениями, и мы никогда не будем с ними согласны. Мы не можем проигрывать в «Ледовом», и будем делать все, чтобы выиграть.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; vk.com/ska