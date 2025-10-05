Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна забил 1-й гол в NCAA – в матче с университетом Аризоны. У 17-летнего форварда 1+2 в 2 играх в сезоне, болельщики соперника его освистывали

Главный фаворит драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна забил 1-й гол в NCAA.

17-летний канадец отличился за команду университета Пенсильвании в матче против университета Аризоны (4:2). Его гол стал победным.

В своем дебютном матче в американском студенческом чемпионате Маккенна набрал 2 (0+2) очка в игре против того же соперника. Таким образом, в 2 играх в сезоне NCAA у него 3 (1+2) балла.

Оба матча проходили в Темпе, штат Аризона. Болельщики команды хозяев освистывали его и скандировали: «Переоценен!».

Забросив шайбу во второй игре, Маккенна показал жест, изображающий направленный вниз трезубец. Логотипом университета Аризоны является трезубец, направленный вверх.

«Ожидаю, что такая реакция будет весь год. Поэтому решил ответить таким образом», – сказал Маккенна после игры.

Напомним, что в прошлом сезоне Гэвин был назван игроком года в Канадской хоккейной лиге .

Форвард стал вторым бомбардиром в Западной хоккейной лиге (WHL), набрав 129 (41+88) очков в 56 матчах регулярного сезона за «Медисин Хэт». Он также был признан самым полезным игроком лиги с показателем «плюс 60».

Он смог перейти в NCAA после изменения трансферной политики студенческой лиги, ранее запрещавшей переходы игроков с опытом выступлений в CHL.

Фото: RMNB.com