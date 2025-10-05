  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна забил 1-й гол в NCAA – в матче с университетом Аризоны. У 17-летнего форварда 1+2 в 2 играх в сезоне, болельщики соперника его освистывали
0

Фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна забил 1-й гол в NCAA – в матче с университетом Аризоны. У 17-летнего форварда 1+2 в 2 играх в сезоне, болельщики соперника его освистывали

Главный фаворит драфта НХЛ-2026 Гэвин Маккенна забил 1-й гол в NCAA.

17-летний канадец отличился за команду университета Пенсильвании в матче против университета Аризоны (4:2). Его гол стал победным. 

В своем дебютном матче в американском студенческом чемпионате Маккенна набрал 2 (0+2) очка в игре против того же соперника. Таким образом, в 2 играх в сезоне NCAA у него 3 (1+2) балла. 

Оба матча проходили в Темпе, штат Аризона. Болельщики команды хозяев освистывали его и скандировали: «Переоценен!».

Забросив шайбу во второй игре, Маккенна показал жест, изображающий направленный вниз трезубец. Логотипом университета Аризоны является трезубец, направленный вверх. 

«Ожидаю, что такая реакция будет весь год. Поэтому решил ответить таким образом», – сказал Маккенна после игры. 

Напомним, что в прошлом сезоне Гэвин был назван игроком года в Канадской хоккейной лиге.

Форвард стал вторым бомбардиром в Западной хоккейной лиге (WHL), набрав 129 (41+88) очков в 56 матчах регулярного сезона за «Медисин Хэт». Он также был признан самым полезным игроком лиги с показателем «плюс 60».

Он смог перейти в NCAA после изменения трансферной политики студенческой лиги, ранее запрещавшей переходы игроков с опытом выступлений в CHL.

Фото: RMNB.com

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
NCAA
Драфт НХЛ
logoНХЛ
болельщики
Канадская хоккейная лига
logoГэвин Маккенна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Епанчинцев об увольнении из «Сибири»: «Разговор с руководством оказался коротким, было неприятно. Ситуацию можно было исправить»
32 минуты назад
КХЛ. «Сибирь» примет «Барыс», «Металлург» в гостях у «Спартака», «Салават» сыграет с «Сочи», ЦСКА – с «Северсталью», «Торпедо» против «Динамо» Москва
13сегодня, 04:30
Рыбин об отставке Ларионова из СКА: «Вброс. Увольнять его не нужно, команда пока строится. Но надо, наверное, что-то больше давать, чем ягоду и малину»
5сегодня, 06:40
Судьи отменили 8-й гол «Флориды» в матче с «Тампой» на предсезонке, так как на льду был удаленный до конца игры Миккола
1сегодня, 04:15
Овечкин остался без очков на предсезонке НХЛ, сыграв в 2 матчах. У него 4 броска, 1 хит и 1 потеря за 14:04 против «Коламбуса»
5сегодня, 03:15
«Флорида» и «Тампа» набрали 322 минуты штрафа в предсезонной игре. Было 5 драк и множество стычек, 13 игроков были удалены до конца матча
18сегодня, 02:55Видео
Бобровский и Тарасов не пропустили от «Тампы» в матче предсезонки. Сергей отразил 15 бросков за 2 периода, в створ ворот Даниила в 3-м не было ни одного
4сегодня, 02:45
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» разгромила «Тампу» – 7:0, «Вашингтон» одолел «Коламбус», «Детройт» вырвал победу у «Торонто»
42сегодня, 02:40
Василевский пропустил 6 шайб от «Флориды» за 2 периода в своем 1-м матче на предсезонке. Вратарь «Тампы» отразил 20 из 26 бросков
3сегодня, 02:15
Журналистка спела Кадейкину «С днем рождения» Аллегровой в перерыве игры с «Шанхаем» – он ушел, не дослушав. Форвард «Трактора» позже сказал: «Флэш-интервью не для песен»
31вчера, 21:41Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Руслан Исхаков: «У Шабанова все будет хорошо в «Айлендерс». Он справится»
10 минут назад
Гру о голах Григоренко в концовках: «Чем больше я узнаю его, тем больше вижу в нем хорошего человека и лидера, который хочет побеждать»
1сегодня, 07:25
Форвард «Шанхая» Вагнер про 2+1 против «Трактора» при дебюте в КХЛ: «Приятно обыграть таких упертых соперников, ценность голов выше. Тренеры – мои канадцы, понимаю все требования»
сегодня, 07:10
Тренер «Калгари» о Гридине: «Он хорош, оказывает влияние и дает себе шанс. Мы рады за него. Если Матвей останется в основе, то будет играть»
1сегодня, 06:55
Поляков о СКА после 1:3 от «Спартака»: «Почему-то перестали выполнять элементарные вещи. Москвичи ничем не удивили, мы знали, как играть против них»
сегодня, 06:25
Мингачев о ЦСКА после 1:3 от «Металлурга»: «Нас подвело выполнение задания. Плохо делали то, о чем договаривались»
сегодня, 05:55
Разин о лидерстве Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ с 16 очками в 11 играх: «Он еще столько же должен был набрать. Надо увеличить процент реализации моментов»
сегодня, 05:45
Светлов о «Ладе»: «Проблема – нет снайпера-лидера, усиление тут напрашивается. Кандидатуры на рынке – Кагарлицкий, Бурдасов, Лещенко»
сегодня, 05:30
Купер о том, что Василевский пропустил 6 шайб от «Флориды»: «Не смотрите на счет, нас это не волнует. Он на верном пути, чувствует себя отлично»
сегодня, 05:15
Чаффи о драках и стычках в матче с «Флоридой»: «Тампа» готова к сезону на 100%. Благодаря всему этому мы еще больше сплотились»
сегодня, 04:58