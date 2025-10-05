Купер о том, что Василевский пропустил 6 шайб от «Флориды»: «Не смотрите на счет, нас это не волнует. Он на верном пути, чувствует себя отлично»

Джон Купер не видит проблемы в том, что Андрей Василевский пропустил 6 шайб.

Вратарь «Тампы » вышел в старте на заключительный для команды предсезонный матч против «Пантерс» (0:7).

За отведенные ему два периода россиянин отразил 20 из 26 бросков (76,3%), пропустив 5 из 6 шайб при большинстве у соперника.

Василевский впервые сыграл на этой предсезонке. Ранее он не тренировался в течение недели, главный тренер «Тампы » связал это с «управлением нагрузкой» и отметил, что вратарь проходил процедуры.

«Не смотрите на счет, на игру спецбригад и все прочее. Нас это не волнует. Вопрос лишь в том, как он себя чувствует, в какой он форме и так далее. С этим все отлично. Он на верном пути, и это хорошо», – сказал Купер после игры.