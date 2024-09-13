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  • Плющев о том, что СКА закрыл комментарии в телеграме: «Их право, там пишут не всегда здоровые люди. Чтобы сколотить команду, нужно время»
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Плющев о том, что СКА закрыл комментарии в телеграме: «Их право, там пишут не всегда здоровые люди. Чтобы сколотить команду, нужно время»

Владимир Плющев высказался о том, что СКА закрыл комментарии в соцсетях.

Это случилось на фоне поражения петербуржцев в игре Фонбет Чемпионата КХЛ с «Трактором» (0:3). Сейчас на странице СКА можно оставлять только реакции.

«Неудачный старт СКА нельзя назвать неожиданным. Когда идет такая селекция, каждый год по семь, восемь или даже больше новых игроков появляется. Всегда возникает вопрос: вы берете их на конкретные позиции или только потому, что они хорошо выступали в предыдущих клубах?

Команда должна быть как единое целое. Хоккеист, приходя в СКА, наверняка предполагает, что будет иметь определенное игровое время. А когда его не получает, в коллективе начинаются натяжки.

Никто ведь не скажет, что у СКА слабый состав. Но большое количество хороших хоккеистов не гарантирует борьбу за самые высокие места. Надо время, чтобы сколотить команду, а у СКА, как понимаю, нет двух-трех лет. Результат требуют уже сейчас.

Что касается закрытия комментариев под постом о поражении от «Трактора», это право СКА. Особо за этим не слежу, тем более там пишут обычно люди не всегда здоровые, без какого-либо профессионального анализа», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

«Комментарии про СКА пишутся не из России, есть доказательства. Из-за бугра. Не читайте их». Ротенберг на вопрос о смене звена Кузнецова

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСКА
logoТрактор
болельщики
logoВладимир Плющев
logoКХЛ
интернет
психология
соцсети
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