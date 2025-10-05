Мингачев о ЦСКА после 1:3 от «Металлурга»: «Нас подвело выполнение задания. Плохо делали то, о чем договаривались»

Тахир Мингачев назвал причины поражения ЦСКА от «Металлурга» (1:3).

В пятницу московский клуб проиграл магнитогорскому в матче FONBET КХЛ.

– Почему в матче против «Металлурга» получилось три разных отрезка?

– Плохо делали то, о чем договаривались. «Металлург» - хорошая команда, мы готовились к ним. Нас подвело выполнение задания.

– У ЦСКА во втором периоде было много удалений. С чем это связано? Не было ощущения, что судьи в моменте стали «поддушивать»?

– Не могу оценивать работу судей. Да, удалений много, но мы должны на них правильно реагировать. Хорошо, что выстояли во втором периоде, но после в начале третьего случился отскок. Но мы должны продолжать играть даже при счете 1:2.

– Какие выводы были сделаны после поражения от «Металлурга» в Магнитогорске?

– Где‑то подкорректировали построение. Наверное, в этом компоненте мы сыграли лучше в Москве, – сказал нападающий армейцев.

Никитин про 1:3 ЦСКА от «Металлурга»: «Дисциплины нет, поэтому результат такой. Большие команды так не обыграть»