Форвард «Шанхая» Вагнер про 2+1 против «Трактора» при дебюте в КХЛ: «Приятно обыграть таких упертых соперников, ценность голов выше. Тренеры – мои канадцы, понимаю все требования»

Форвард «Шанхая» Остин Вагнер оценил свой результативный дебют в FONBET КХЛ.

28-летний канадский нападающий набрал 3 (2+1) очка в матче с «Трактором» (5:4 ОТ). 

– Я сегодня счастливый парень, видимо, удача на моей стороне (смеется). На самом деле это большая заслуга и хорошее понимание ребят в моем звене. Приятно, что мы выиграли у таких упертых соперников. Значит, ценность моих голов выше. И вообще мы с ребятами играли просто, не было каких-то непредсказуемых трюков друг от друга.

– Ты только приехал, а уже не выбиваешься из поля зрения как новичок. Как так легко влился в команду?

– Получается, что никто ничему меня не переучивал. Я с ходу приехал в команду с североамериканским мышлением, поэтому ничего не было для меня в новинку. Посмотри на тренеров – там мои канадцы, я понимаю все, что от меня требуется. Приняли меня тоже очень приятно – можно сказать, в семью драконов.

– 2+1 в первом матче – это сразу пристальное внимание от болельщиков. Будут ждать феерию.

– Кстати, тоже проверка для меня! Главное правило – это не жить этими очками, а уже переворачивать страницу и готовиться к следующей игре. Я заряжен, буду стараться как могу, – сказал Вагнер.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
