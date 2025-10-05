Светлов о «Ладе»: «Проблема – нет снайпера-лидера, усиление тут напрашивается. Кандидатуры на рынке – Кагарлицкий, Бурдасов, Лещенко»
– Вы дважды возглавляли «Ладу», удивлены ее последним местом в Западной конференции и во всей КХЛ?
– Да, удивлен. После всех летних обновлений в Тольятти ожидал более уверенного старта, который соответствовал бы вложенным средствам. Тем более что именно осенью команды, скажем так, второго эшелона должны брать свои очки – пока фавориты полностью не включились.
– Чего не хватает «Ладе»?
– Для таких команд очень важен первый номер, но пока такой вратарь в «Ладе» не определился.
Вторая проблема – и не менее значимая – низкая результативность. 21 гол в 11 матчах – это пока худшая средняя результативность в лиге. В Тольятти есть крепкие, рабочие форварды, но нет снайпера-лидера, в том числе на большинство. Вот тут напрашивается усиление.
– За счет обменов?
– Думаю, что выменять снайпера сейчас крайне сложно. Проще попытаться кого-то взять с рынка свободных агентов.
– Кого?
– Меня удивляет, что до сих пор не востребован Кагарлицкий, это – снайпер, который за счет опыта он может быстро включиться. Особенно на большинство и буллиты, роль которых после сокращения серий бросков до трех стала еще более значимой.
Еще одна кандидатура на рынке – Бурдасов. Также отмечу Лещенко, у которого был неудачный отрезок в «Нефтехимике», но который еще способен сказать свое снайперское слово, – сказал бывший тренер клуба из Тольятти.