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  • Кожевников о Кузнецове в СКА: «Он уже приехал в Россию великим игроком. Дай бог, чтобы и дальше забивал, но так будет не всегда. Против него будут играть жестче, приставят охранников»
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Кожевников о Кузнецове в СКА: «Он уже приехал в Россию великим игроком. Дай бог, чтобы и дальше забивал, но так будет не всегда. Против него будут играть жестче, приставят охранников»

Александр Кожевников высказался о дебюте Евгения Кузнецова за СКА

Форвард отметился заброшенной шайбой в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (4:5 ОТ). 

«Кузнецов уже приехал в Россию великим игроком. Тут и выдумывать ничего не надо, это же не хоккеист из ниоткуда. Великий спортсмен, с честью защищал честь сборной, великолепно выступал в «Вашингтоне».

Дай бог, чтобы он и дальше забивал, но так будет не всегда. Против него будут играть жестче, обязательно приставят персональных охранников. Кузнецов – великий, но величие надо постоянно доказывать», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Я отследил каждый шаг Кузнецова: он постоянно жаловался судьям и чуть не подрался

Увидели фирменную «птичку» Кузнецова? На самом деле ее придумал совсем не Кузнецов 🧐

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМеталлург Мг
logoСКА
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoАлександр Кожевников
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