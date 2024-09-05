Роман Ротенберг: «Кузнецову непросто – в НХЛ другое судейство. Он не понимает какие-то моменты, но поймет. Нужно явное преимущество – будем к нему стремиться»

Роман Ротенберг оценил игру Евгения Кузнецова

СКА проиграл «Металлургу» (4:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Кузнецов отличился голом во втором периоде.

– Евгений Кузнецов вел себя очень эмоционально. Вам приходится его сдерживать, чтобы он не выплескивал много энергии не туда?

– Стараемся направить энергию всех наших игроков в правильное русло.

С Евгением мы знакомы очень давно, работаем вместе не первый день, поэтому понимаем, как надо играть. Нужно использовать наши сильные стороны.

Вы правы – эмоции нужно контролировать, направить в правильное русло. Евгению непросто – он играл в НХЛ , где другое судейство, все другое. Он привыкнет.

В следующей игре все будет по-другому. Это для него была такая проверка. Он давно не играл в КХЛ – прошло 11 лет, это долгий срок.

Какие-то моменты он не понимает, но поймет. Надо просто сконцентрироваться на своем деле и забивать больше голов.

Нам нужно к этому стремиться. Нужно явное преимущество – будем стремиться к нему уже в следующем матче, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.