Кузнецов после 4:5 от «Металлурга»: «Очко есть очко. Обидно проигрывать в овертайме, особенно так нелепо. СКА должен стремиться к хоккею 1-го периода»
Евгений Кузнецов поделился мнением после поражения от «Металлурга»
СКА уступил в первом матче нового сезона КХЛ со счетом 4:5 в овертайме. Кузнецов забил гол во втором периоде игры.
«Первый период был хорошим. Во втором «Металлург» немного поменял стиль, начал придерживать шайбу, точно ее отдавать.
Мы где-то оказались не готовы к этому. Хорошо, что завоевали одно очко. Обидно проигрывать в овертайме, особенно так нелепо. Очко есть очко.
Будем двигаться дальше. Хоккей в первом периоде (СКА выиграл его 20:8 по броскам – Спортс) – тот, к которому мы должны стремиться. Забивать только надо побольше.
Моментов создали много, нужно реализовывать. В серьезных матчах столько моментов не будет», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт КХЛ
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