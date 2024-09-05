Кузнецов после 4:5 от «Металлурга»: «Очко есть очко. Обидно проигрывать в овертайме, особенно так нелепо. СКА должен стремиться к хоккею 1-го периода»

Евгений Кузнецов поделился мнением после поражения от «Металлурга»

СКА уступил в первом матче нового сезона КХЛ со счетом 4:5 в овертайме. Кузнецов забил гол во втором периоде игры.

«Первый период был хорошим. Во втором «Металлург » немного поменял стиль, начал придерживать шайбу, точно ее отдавать.

Мы где-то оказались не готовы к этому. Хорошо, что завоевали одно очко. Обидно проигрывать в овертайме, особенно так нелепо. Очко есть очко.

Будем двигаться дальше. Хоккей в первом периоде (СКА выиграл его 20:8 по броскам – Спортс) – тот, к которому мы должны стремиться. Забивать только надо побольше.

Моментов создали много, нужно реализовывать. В серьезных матчах столько моментов не будет», – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.