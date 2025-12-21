Задоров сделал голевой пас Захе в матче с «Ванкувером» – вывел на открытые ворота. У него 13 очков и «+12» в 36 играх в сезоне
Никита Задоров сделал голевой пас Павлу Захе в матче с «Ванкувером».
Защитник «Бостона» Никита Задоров отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:5 Б).
Во втором периоде 30-летний россиянин сделал голевой пас Павлу Захе на открытые ворота соперника, отыграв вратаря Кевина Ланкинена.
В текущем сезоне на счету игрока стало 13 (1+12) очков в 36 играх в сезоне при полезности «+12» (лучший показатель в «Брюинс»), 66 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:00.
Сегодня Задоров (24:17, «+1») также 1 раз бросил в створ, сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
