Барбашев без очков в 3-м матче подряд: 3 броска, 3 хита, 3 потери, 25% на точке и «минус 2» за 16:56 против «Калгари»
Иван Барбашев остался без очков в 3-м матче подряд.
Форвард «Вегаса» Иван Барбашев остался без результативных действий в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари» (3:6).
На счету 30-летнего россиянина 25 (11+14) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «+2». В последних 3 играх – нет баллов за результативность при «минус 4».
Сегодня Барбашев (16:56, «минус 2») отметился 3 бросками в створ и 3 силовыми приемами. Также он допустил 3 потери и показал 25% эффективности на вбрасываниях (выиграл 2 из 8).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости