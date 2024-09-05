Первый матч Кузнецова после возвращения в КХЛ: гол, три броска, 75% выигранных вбрасываний и 14:52 на льду

Евгений Кузнецов провел первый матч после возвращения в КХЛ

СКА уступил «Металлургу » (4:5 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

Нападающий петербуржцев Евгений Кузнецов сыграл первый матч в лиге после возвращения из НХЛ.

Форвард набрал один балл за результативность, забросив шайбу во втором периоде.

Кузнецов также нанес три броска по воротам, получил две минуты штрафа, выиграл 12 из 16 вбрасываний (75%), выполнил два силовых приема и сделал один перехват.

Евгений провел на льду 14 минут и 52 секунды, из них 1:19 – в большинстве.