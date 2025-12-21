  • Спортс
  Панарин с дублем и победным буллитом в матче с «Филадельфией» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Фаулер с 1-м шатаутом в лиге и Ломберг с голом и дракой за 5 секунд
Панарин с дублем и победным буллитом в матче с «Филадельфией» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройке Фаулер с 1-м шатаутом в лиге и Ломберг с голом и дракой за 5 секунд

Артемий Панарин стал первой звездой дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ

Третья звезда – форвард «Калгари» Райан Ломберг, отметившийся заброшенной шайбой и дракой с Джереми Лоузоном в течение 5 секунд игрового времени в первом периоде матча с «Вегасом» (6:3). 

Вторая звезда – вратарь «Монреаля» Джейкоб Фаулер, засушивший «Питтсбург» (4:0) при 31 отраженном броске. Шатаут стал для 21-летнего американца первым в лиге. 

Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с дублем и победным буллитом в матче с «Филадельфией» (5:4 Б). 

Панарин вернулся после болезни: сделал дубль и забросил победный буллит!

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
