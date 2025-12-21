Ян Кузнецов против «Вегаса»: ассист, 2 хита, 2 минуты штрафа и «+2» за 22:38. У защитника «Калгари» 6 очков в 22 играх в сезоне
Ян Кузнецов сделал результативную передачу в матче против «Вегаса».
Защитник «Калгари» Ян Кузнецов отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (6:3).
На счету 23-летнего россиянина стало 6 (2+4) очков в 22 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 20:19.
Сегодня Кузнецов (22:38, «+2») также отметился 2 силовыми приемами, допустил 1 потерю и получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
