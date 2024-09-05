Я отследил каждый шаг Кузнецова: он постоянно жаловался судьям и чуть не подрался

Репортаж Егора Бульчука.

У Магнитогорска не нужно спрашивать, кого город считает хоккейным супергероем. Под потолком «Арены-Металлург» джерси Сергея Мозякина блестит золотым цветом, а в магазине любая атрибутика с его фамилией стоит чуть дороже аналогов.

Если бы такие же опознавательные знаки существовали для соперников, то имя главного из них тоже считывалось бы на раз-два-СКА .

Кузнецов больше месяца ждал поездки в Магнитогорск

Еще до отъезда в НХЛ Евгений Кузнецов подчеркивал особенность матчей с «Металлургом», а после возвращения в Россию сказал прямо: «Волей судьбы так совпало, что первый матч сезона мы играем в Магнитке. А я ведь парень из Челябинска и не большой любитель «Металлурга». Вы же разбираетесь в хоккее – у нас с ними дерби. Тем более они чемпионы – и не просто так делают дела. С уважением к ним отношусь, но мне как челябинцу очень принципиально с ними зарубиться . По-спортивному, на поле, ничего против людей не имею».

Кузнецов думал и говорил о поездке в Магнитогорск за месяц до того, как отправиться в путь, – 1 августа. Нападающий предупредил, что на этой «стрелке» он будет не один: «Приедет много друзей, и для меня это будет очень важный матч».

Слова, сказанные Евгением в Петербурге, быстро долетели до Урала. «Не думаю, что у Кузнецова в Челябинске есть 3500 друзей, – ответил главный тренер «Металлурга» Андрей Разин. – А если это так, то я рад. Вообще у нас бывают такие матчи, как против «Салавата Юлаева», когда за соперника болеет половина стадиона. Приезжает много гостей. Но чем больше зрителей, тем лучше. Пусть приезжают»

Не остался в стороне и спортивный директор клуба Сергей Гомоляко: «Да, Кузнецов – великий хоккеист и отличный парень. Ну он не любит «Магнитку». Что тут поделать? Не все обязаны любить Магнитогорск, Челябинск или Москву. Мы будем играть в свой хоккей на победу, а сам Женя пусть что хочет, то и делает. Он большой мастер, и он сам решает, к кому как относиться».

Поначалу казалось, что особый статус этому матчу придали только участники. На одном дыхании зачитав фамилии игроков СКА, диктор сделал акцент на 92-м номере. Но на раскатистое «Евгениииий Кузнецооов» трибуны, которые к этому моменту уже подсобрались, никак не отреагировали.

СКА вышел на раскатку с небольшим опозданием, капитан Кузнецов замкнул колонну. Следующие 15 минут прошли в рабочем режиме. Кузнецов не улыбался, не заигрывал ни с публикой, ни с партнерами. В отличие от легендарного случая с Овечкиным и журналисткой, все вернулись со льда сухими.

Кузнецов исполнил два буллита (1:1) и несколько раз бросил. Его самый широкий жест на раскатке – подарок болельщику-подростку. Евгений указал на него сервисмену, и тот поднес клюшку. Забавно, что Кузнецов пару раз заправлял джерси в трусы – в этом обличии мы видим его в последних сезонах.

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Кузнецова заявили в третьем звене с Борной Рендуличем и Иваном Демидовым, но его тройка вышла второй по порядку.

Евгений проиграл первые два вбрасывания, но уже во второй смене показал себя – бросок из круга вбрасывания получился очень сильным, очень скрытным и слегка неточным.

В следующий раз Кузнецов зашел на финт, но пробраться в глубину не дали защитники. А еще через смену тройка Кузнецова заперла соперников в зоне. Евгений несколько раз изящно обыгрался с Демидовым, а вот Рендулич сжился с ролью наблюдателя.

Из первого и единственного за период большинства Кузнецов «съел» полторы минуты, но ничем конструктивным не запомнился. А сразу после того, как он ушел на скамейку, СКА открыл счет.

Самый реальный шанс нападающий упустил в концовке отрезка – поймал шайбу рукой на пятаке, но обработать ее не сумел. И тут же кинул вопросительный взгляд на судей – очевидно, посчитал, что его остановили с нарушением. До этого Евгений дважды подъезжал к арбитрам за индивидуальным консультациями: одного из них даже приобнял во время беседы.

Евгений был заметен и на лавке. Он почти всегда стоял и крайне вовлеченно наблюдал из игрой, а еще постоянно держал клюшку за самый край черенка.

В начале второго периода Кузнецов окончательно забрал внимание на себя. Сначала поймал «Магнитку» на выходе из зоны, забил с отскока от борта и показал фирменную птичку. А затем удалился за подножку и не согласился с решением судей – катился в бокс, ворча и возмущенно поднимая плечи.

Как чувствовал: «Металлург» реализовал через 65 секунд. Еще примерно половину от этого времени Евгений просидел просто так, посматривая на радость стадиона. Во время коммерческой паузы 92-й номер снова крутился около судей – похоже, эту подножку он им не простил.

После того, как СКА сравнял счет (3:3), на вбрасывание вышел именно Кузнецов. Отнесся к этому творчески – выиграл шайбу вперед, себе на ход. Из следующего фокуса тоже ничего не вышло: в зоне атаки Евгений 3-4 раза почеканил шайбу.

Как сорвались два боя с участием Кузнецова

Во втором периоде Кузнецову явно не хватило айстайма. В паузах он даже выходил согреться – сделать несколько шагов. Одна из смен получилась настолько короткой, что Евгений с недовольством обратился к скамье запасных. Роман Ротенберг что-то ответил, использовав успокаивающие жесты. Других взаимодействий между тренером и игроком не было.

Зато тренерские задатки проявлялись у самого Кузнецова. Он регулярно расставлял партнеров на вбрасываниях, активно помахивал клюшкой и указательным пальцем. Порой партнеры сами подъезжали к нему – то ли получить совет, то ли справиться о ближайших планах.

В третьем периоде Евгений проявил себя еще и в амплуа силового игрока: пару-тройку раз ткнул клюшкой Александра Петунина – тот ехал на добивание, хотя даже не коснулся вратаря. За 5 минут до конца Кузнецов сцепился с Егором Яковлевым: у красной линии пофехтовали друг с другом на клюшках.

За 13 секунд до сирены эти двое пересеклись снова – теперь на пятаке «Металлурга». Кажется, оба были готовы принять бой – и только лайнсмен не разрешил.

Это было последнее появление Кузнецова в первом официальном матче после возвращения в КХЛ.

«Обычные рабочие моменты – ничего такого. Это хоккей. После игры пожали руки и разошлись – все нормально, – прокомментировал Яковлев. – Классно играть против таких ребят [как звено Кузнецова – Спортс’’] – они думают по-другому, очень креативные, создают много моментов, и нужно перестраиваться».

Ротенберг на пресс-конференции неоднозначно оценил дебют Кузнецова: «Знакомы давно, не первый день вместе работаем. Где-то Евгению непросто, в НХЛ другое судейство, все другое, но он привыкнет. Сегодня для него была проверка, какие-то моменты он еще не понимает, но он поймет».

Посмотрим, сколько времени на это уйдет.

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Фото: ХК СКА