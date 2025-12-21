Марченко продлил безголевую серию до 7 матчей. У него 2 ассиста, 19 бросков и «минус 8» на отрезке

Кирилл Марченко продлил безголевую серию до 7 матчей.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (3:4).

На счету 25-летнего россиянина 26 (10+16) очков в 31 матче при полезности «+6».

В последних 7 играх нет заброшенных шайб при 2 передачах, 19 бросках в створ и полезности «минус 8».

Сегодня Марченко (17:36, «минус 1») один раз бросил в створ и применил 3 силовых приема.