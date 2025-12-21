Видео
Воронков забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Анахаймом». У него 23 очка в 35 играх

Дмитрий Воронков забросил 13-ю шайбу в сезоне в матче с «Анахаймом».

Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4). 

На счету 25-летнего россиянина стало 23 (13+10) очка в 35 играх в текущем сезоне. 

Сегодня Воронков (14:38, нейтральная полезность) реализовал 1 из 4 бросков в створ. 

