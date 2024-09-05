Увидели фирменную «птичку» Кузнецова? На самом деле ее придумал совсем не Кузнецов 🧐
Наблюдаем на аренах КХЛ.
Североамериканская карьера Евгения Кузнецова продлилась ровно десять лет. Все могло быть и дольше: сначала Кузнецов задержался в «Тракторе», а теперь сенсационно вернулся в КХЛ (но уже в СКА). Времени в НХЛ ему хватило, чтобы создать фирменное празднование голов. Евгений уже показал его после шайбы в матче против магнитогорского «Металлурга».
Та самая «птичка»:
Впервые этот текст мы выпустили 1 августа, когда Кузнецов только подписался с новым клубом. Сейчас самое время еще раз вспомнить историю «птички».
У Кузнецова «птичка» появилась ради шутки (или нет?) – Радулов сделал ее даже раньше
Когда-то Кузнецов совсем не думал о «птичке», хотя с юности отличался непосредственностью и ярким набором эмоций. Это часто проявлялось и в его игре. После знаменитого гола в овертайме МЧМ-2011 против Финляндии (4:3, ОТ) Кузнецов лег на лед и проскользил через среднюю зону – за ним покатилась вся команда.
В первом матче финала Кубка Гагарина-2013 Кузнецов громко заорал, когда наконец-то забросил шайбу «Динамо» (1:2). Похоже, так он выразил мнение об игре Александра Еременко – и о том, что у «Трактора» наконец-то получилось его пробить. Потом Кузнецов постепенно взрослел, поэтому ему явно требовалось что-то особенное и коронное.
Вот и возникла легендарная «птичка»:
Идея нашлась во многом случайно – помогла любовь Кузнецова к играм. В интервью «Скользкому льду» он так рассказывал о появлении «птички»: «Празднование гола подсмотрел в игре FIFA. Это же шутка была. Из приставки на самом деле. Один раз ради прикола сделал, и потом [говорят мне]: «Давай еще, давай еще». И все, прилипло».
Тогда же Евгений подсветил другую интересную деталь: придумал «птичку» не он. Кузнецов объяснил: «Радулов вообще первый это делал. Еще в Уфе, просто никто не заметил. Есть видео, когда он в Уфе гол забил и поехал. Это тоже из приставки – он сумасшедший же по этому делу». Интересно, что радость после голов Кузнецов подсматривал у других с раннего детства. Примерами для него всегда были игроки из России.
В феврале 2023-го Александр Радулов неожиданно вспомнил ту собственную идею из прошлого. Он показал эстетичную «птичку» перед скамейкой омского «Авангарда» (3:2, ОТ) в матче регулярки КХЛ.
Сейчас сам Александр делает «птичку» редко, но получается красиво. Если у него хотя бы есть несколько фирменных празднований, то с Кузнецовым ассоциация всегда одна.
«Птичка» от Кузнецова выросла из шутки, но он сам развивал ее дальше. На финале Кубка Стэнли-2018 Илья Брызгалов выступал корреспондентом от The Players’ Tribune. Вы же наверняка гадали, а что за птица скрыта в этой радости? В раздевалке Брызгалов весело поговорил с Кузнецовым о «птичке» – сравнил ее с курицей и орлом. Кузнецов с улыбкой раскрыл тайну: «Это голубь!»
The Washington Post в 2016 году обращал внимание уже на другие слова Кузнецова. Они не противоречат шутливой версии – к ней много раз возвращался сам Евгений. И все-таки кажутся не менее важными: однажды Кузнецов сослался на скрытый смысл празднования «птичкой», который якобы знают лишь его российские товарищи по команде.
Что же это вообще могло быть?
Кузнецов впервые показал «птичку» в сборной – тогда она подчеркивала значимость момента
Дебютное появление «птички» от Кузнецова случилось на Кубке мира-2016. Так он отметил гол в важном матче против сборной Северной Америки U23 (4:3). Шайба получилась шикарной: Кузнецов проехал через всю площадку, обыграл Моргана Райлли и поразил ворота Мэтта Мюррея. Символично, что одним из ассистентов оказался защитник Никита Зайцев. В это межсезонье он тоже перешел в СКА.
Кузнецов кратко объяснил причины такой радости: «Если вы играете в FIFA, то все знаете». Соцсети НХЛ в тот момент тоже среагировали и заочно признали празднование лучшим на всем турнире.
В НХЛ «птичка» перенеслась в сезоне-2016/17. Тогда в первом раунде плей-офф «Вашингтон» встречался с «Торонто». Молодая команда с Мэттьюсом, Нюландером, Марнером и все тем же Райлли дала серьезный бой тогда еще одному из главных претендентов на Кубок Стэнли. В третьей игре Кузнецов забросил шайбу и отпраздновал «птичкой».
Правда, сделал всего один взмах «крыльями» – потом сразу попал в объятия партнеров.
Эти объятия – важная черта празднований Кузнецова. Иногда на него так быстро налетали партнеры, что полноценно насладиться «птичкой» никто не успевал. Зато вне матчей другие хоккеисты помогали Кузнецову делать «птичку» личным символом. Вместе с Дмитрием Орловым он однажды отправился на велосипедную прогулку. Все закончилось тем, что Кузнецов забрался на дерево и ел там мороженое.
Мы не просто так акцентируем внимание на обстоятельствах и деталях, сопровождавших голы Евгения в играх разного уровня. Кузнецов так празднует не всегда: «птичкой» он отмечает важные для себя или команды шайбы. Например, в этом состоит отличие от того же Александра Радулова, который фирменно крутит клюшку в руках и несется к центру площадки практически после каждого гола.
«Птичка» от Кузнецова нравится далеко не всем окружающим. В НХЛ главным критиком такого выражения эмоций был канадский эксперт и комментатор Дон Черри. В матче с «Тампой» (4:5 ОТ) из 2019-го Кузнецов ожидаемо отметил «птичкой» 100-й гол в регулярках НХЛ, но Черри в программе на канадском телевидении трижды его оскорбил.
Естественно, что не обходилось и без издевок от соперников. Переносимся все в тот же 2019-й, когда «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» (1:2, ОТ). Кузнецов перевел ту игру в овертайм и привычно показал эмоции. Игроки «Коламбуса» ответили победной радостью в том же стиле. Как на это отреагировал Евгений? Вполне спокойно: «Подражание – искренняя форма лести».
Кстати, негатив от болельщиков и соперников наоборот мотивировал Кузнецова исполнять «птичку» чаще. Многие люди плохо воспринимали еще первые подобные проявления от Евгения, а тот наоборот получал от этого удовольствие. Похожим образом мыслили и его бывшие партнеры по «Вашингтону». Том Уилсон признавался: есть несколько празднований, которые всех бесят. Вот только игрокам обычно на это все равно.
В «Вашингтоне» радость Кузнецова будто бы вдохновляла вообще всех игроков. Никлас Бэкстрем и Александр Овечкин однажды подбежали к Евгению, когда тот давал интервью. Они показательно выдали совместную «птичку». Болельщица создавала уникальный плакат, где изображала «птичку» Кузнецова. Его руки на нем двигались! Но главное – у некоторых сохранился памятный сувенир: фигурка Кузнецова в виде «птички».
Теперь «птичка» ассоциируется у Кузнецова с преодолением сложностей – раньше он отказывался от нее в трудные периоды
Сезон-2023/24 получился для Кузнецова тяжелым в моральном плане. Его отправляли на драфт отказов, а в дедлайн обменяли в «Каролину». В «Харрикейнс» Евгений отыграл чуть больше двух месяцев, но за это время все-таки порадовал болельщиков фирменным празднованием. Он сделал «птичку» после дебютной шайбы за «Каролину» в матче против «Флориды» (4:0).
Кузнецов не забивал два месяца. Потом говорил, что этот гол для него очень важен: «Хочу сказать спасибо болельщикам, я чуть не заплакал. Давно не забивал, столкнулся с серьезными проблемами, и эта поддержка очень важна. Жена сегодня здесь, дети смотрели, родители, это все для них. Особо не привыкайте [к «птичке»], я не так много забиваю, обычно где-то раз в пять матчей. Буду стараться изо всех сил».
После того матча вся команда повторила празднование Кузнецова, поздравив его с первым голом за клуб. Тот самый Дон Черри где-то скрипел зубами.
Кузнецов праздновал так голы и в плей-офф-2023/24. Победная шайба в пятой игре против «Рейнджерс» (4:1) пока останется для Кузнецова последней в НХЛ. Она тоже ознаменовалась «птичкой» – вышло красивое прощание перед трансфером в другую лигу.
Интересно, что в «Вашингтоне» такая радость от Кузнецова временами пропадала. Так, во время розыгрыша Кубка Стэнли в 2017-м он прямо ассоциировал «птичку» с чем-то негативным: «У нее плохая карма». Похожая история с отказом от празднования происходила и через пять лет. Партнеры по «Вашингтону» даже иногда двигали руками за него, чтобы Евгений показывал хотя бы подобие «птички».
Больше остальных это празднование от папы обожает его дочь Есения. Сам Кузнецов пять лет назад говорил в интервью «СЭ»: «Жена рассказывала, что дочка так расстроилась, когда я не показал «птичку»! Ладно, говорит, хоть ты искупил вину тем, что в овертайме это сделал. А то, говорит, домой после второго периода уехали, и два часа в дороге я слушала, что папа забыл «птичку» показать».
Теперь празднование Кузнецова детально рассматривают все болельщики в России.
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Фото: AP/Karl B DeBlaker, Nick Wass; eastnews.ru/Nick Wass, Gene J. Puskar
Что за чушь ! В том смысле кто и когда делал эти жесты.
Можно подумать никто и никогда кроме Бейла этот жест не делал 🤦, или делал, но уж точно после Бейла!
Просто имя играет важную роль.
Материал фуфло, высосанный из пальца, хотя, проделана определенная работа 🤷