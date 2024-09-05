Увидели фирменную «птичку» Кузнецова? На самом деле ее придумал совсем не Кузнецов 🧐

Наблюдаем на аренах КХЛ.

Североамериканская карьера Евгения Кузнецова продлилась ровно десять лет. Все могло быть и дольше: сначала Кузнецов задержался в «Тракторе», а теперь сенсационно вернулся в КХЛ (но уже в СКА). Времени в НХЛ ему хватило, чтобы создать фирменное празднование голов. Евгений уже показал его после шайбы в матче против магнитогорского «Металлурга».

Та самая «птичка»:

Впервые этот текст мы выпустили 1 августа, когда Кузнецов только подписался с новым клубом. Сейчас самое время еще раз вспомнить историю «птички».

У Кузнецова «птичка» появилась ради шутки (или нет?) – Радулов сделал ее даже раньше

Когда-то Кузнецов совсем не думал о «птичке», хотя с юности отличался непосредственностью и ярким набором эмоций. Это часто проявлялось и в его игре. После знаменитого гола в овертайме МЧМ-2011 против Финляндии (4:3, ОТ) Кузнецов лег на лед и проскользил через среднюю зону – за ним покатилась вся команда.

В первом матче финала Кубка Гагарина-2013 Кузнецов громко заорал, когда наконец-то забросил шайбу «Динамо» (1:2). Похоже, так он выразил мнение об игре Александра Еременко – и о том, что у «Трактора» наконец-то получилось его пробить. Потом Кузнецов постепенно взрослел, поэтому ему явно требовалось что-то особенное и коронное.

Вот и возникла легендарная «птичка»:

Идея нашлась во многом случайно – помогла любовь Кузнецова к играм. В интервью «Скользкому льду» он так рассказывал о появлении «птички»: «Празднование гола подсмотрел в игре FIFA. Это же шутка была. Из приставки на самом деле. Один раз ради прикола сделал, и потом [говорят мне]: «Давай еще, давай еще». И все, прилипло ».

Тогда же Евгений подсветил другую интересную деталь: придумал «птичку» не он. Кузнецов объяснил: «Радулов вообще первый это делал. Еще в Уфе, просто никто не заметил. Есть видео, когда он в Уфе гол забил и поехал. Это тоже из приставки – он сумасшедший же по этому делу». Интересно, что радость после голов Кузнецов подсматривал у других с раннего детства. Примерами для него всегда были игроки из России.

В феврале 2023-го Александр Радулов неожиданно вспомнил ту собственную идею из прошлого. Он показал эстетичную «птичку» перед скамейкой омского «Авангарда» (3:2, ОТ) в матче регулярки КХЛ.

Сейчас сам Александр делает «птичку» редко, но получается красиво. Если у него хотя бы есть несколько фирменных празднований, то с Кузнецовым ассоциация всегда одна.

«Птичка» от Кузнецова выросла из шутки, но он сам развивал ее дальше. На финале Кубка Стэнли-2018 Илья Брызгалов выступал корреспондентом от The Players’ Tribune. Вы же наверняка гадали, а что за птица скрыта в этой радости? В раздевалке Брызгалов весело поговорил с Кузнецовым о «птичке» – сравнил ее с курицей и орлом. Кузнецов с улыбкой раскрыл тайну: «Это голубь!»

The Washington Post в 2016 году обращал внимание уже на другие слова Кузнецова. Они не противоречат шутливой версии – к ней много раз возвращался сам Евгений. И все-таки кажутся не менее важными: однажды Кузнецов сослался на скрытый смысл празднования «птичкой», который якобы знают лишь его российские товарищи по команде.

Что же это вообще могло быть?

Кузнецов впервые показал «птичку» в сборной – тогда она подчеркивала значимость момента

Дебютное появление «птички» от Кузнецова случилось на Кубке мира-2016. Так он отметил гол в важном матче против сборной Северной Америки U23 (4:3). Шайба получилась шикарной: Кузнецов проехал через всю площадку, обыграл Моргана Райлли и поразил ворота Мэтта Мюррея. Символично, что одним из ассистентов оказался защитник Никита Зайцев. В это межсезонье он тоже перешел в СКА.

Кузнецов кратко объяснил причины такой радости: «Если вы играете в FIFA, то все знаете». Соцсети НХЛ в тот момент тоже среагировали и заочно признали празднование лучшим на всем турнире.

В НХЛ «птичка» перенеслась в сезоне-2016/17. Тогда в первом раунде плей-офф «Вашингтон» встречался с «Торонто». Молодая команда с Мэттьюсом, Нюландером, Марнером и все тем же Райлли дала серьезный бой тогда еще одному из главных претендентов на Кубок Стэнли. В третьей игре Кузнецов забросил шайбу и отпраздновал «птичкой».

Правда, сделал всего один взмах «крыльями» – потом сразу попал в объятия партнеров.

Эти объятия – важная черта празднований Кузнецова. Иногда на него так быстро налетали партнеры, что полноценно насладиться «птичкой» никто не успевал. Зато вне матчей другие хоккеисты помогали Кузнецову делать «птичку» личным символом. Вместе с Дмитрием Орловым он однажды отправился на велосипедную прогулку. Все закончилось тем, что Кузнецов забрался на дерево и ел там мороженое.

Мы не просто так акцентируем внимание на обстоятельствах и деталях, сопровождавших голы Евгения в играх разного уровня. Кузнецов так празднует не всегда: «птичкой» он отмечает важные для себя или команды шайбы . Например, в этом состоит отличие от того же Александра Радулова, который фирменно крутит клюшку в руках и несется к центру площадки практически после каждого гола.

«Птичка» от Кузнецова нравится далеко не всем окружающим. В НХЛ главным критиком такого выражения эмоций был канадский эксперт и комментатор Дон Черри. В матче с «Тампой» (4:5 ОТ) из 2019-го Кузнецов ожидаемо отметил «птичкой» 100-й гол в регулярках НХЛ, но Черри в программе на канадском телевидении трижды его оскорбил.

Естественно, что не обходилось и без издевок от соперников. Переносимся все в тот же 2019-й, когда «Вашингтон» проиграл «Коламбусу» (1:2, ОТ). Кузнецов перевел ту игру в овертайм и привычно показал эмоции. Игроки «Коламбуса» ответили победной радостью в том же стиле. Как на это отреагировал Евгений? Вполне спокойно: «Подражание – искренняя форма лести».

Кстати, негатив от болельщиков и соперников наоборот мотивировал Кузнецова исполнять «птичку» чаще. Многие люди плохо воспринимали еще первые подобные проявления от Евгения, а тот наоборот получал от этого удовольствие. Похожим образом мыслили и его бывшие партнеры по «Вашингтону». Том Уилсон признавался: есть несколько празднований, которые всех бесят. Вот только игрокам обычно на это все равно.

В «Вашингтоне» радость Кузнецова будто бы вдохновляла вообще всех игроков. Никлас Бэкстрем и Александр Овечкин однажды подбежали к Евгению, когда тот давал интервью. Они показательно выдали совместную «птичку». Болельщица создавала уникальный плакат, где изображала «птичку» Кузнецова. Его руки на нем двигались! Но главное – у некоторых сохранился памятный сувенир : фигурка Кузнецова в виде «птички».

Теперь «птичка» ассоциируется у Кузнецова с преодолением сложностей – раньше он отказывался от нее в трудные периоды

Сезон-2023/24 получился для Кузнецова тяжелым в моральном плане. Его отправляли на драфт отказов, а в дедлайн обменяли в «Каролину». В «Харрикейнс» Евгений отыграл чуть больше двух месяцев, но за это время все-таки порадовал болельщиков фирменным празднованием. Он сделал «птичку» после дебютной шайбы за «Каролину» в матче против «Флориды» (4:0).

Кузнецов не забивал два месяца. Потом говорил , что этот гол для него очень важен: «Хочу сказать спасибо болельщикам, я чуть не заплакал. Давно не забивал, столкнулся с серьезными проблемами, и эта поддержка очень важна. Жена сегодня здесь, дети смотрели, родители, это все для них. Особо не привыкайте [к «птичке»], я не так много забиваю, обычно где-то раз в пять матчей. Буду стараться изо всех сил».

После того матча вся команда повторила празднование Кузнецова, поздравив его с первым голом за клуб. Тот самый Дон Черри где-то скрипел зубами.

Кузнецов праздновал так голы и в плей-офф-2023/24. Победная шайба в пятой игре против «Рейнджерс» (4:1) пока останется для Кузнецова последней в НХЛ. Она тоже ознаменовалась «птичкой» – вышло красивое прощание перед трансфером в другую лигу.

Интересно, что в «Вашингтоне» такая радость от Кузнецова временами пропадала. Так, во время розыгрыша Кубка Стэнли в 2017-м он прямо ассоциировал «птичку» с чем-то негативным: «У нее плохая карма». Похожая история с отказом от празднования происходила и через пять лет. Партнеры по «Вашингтону» даже иногда двигали руками за него , чтобы Евгений показывал хотя бы подобие «птички».

Больше остальных это празднование от папы обожает его дочь Есения. Сам Кузнецов пять лет назад говорил в интервью «СЭ»: «Жена рассказывала, что дочка так расстроилась, когда я не показал «птичку»! Ладно, говорит, хоть ты искупил вину тем, что в овертайме это сделал. А то, говорит, домой после второго периода уехали, и два часа в дороге я слушала, что папа забыл «птичку» показать».

Теперь празднование Кузнецова детально рассматривают все болельщики в России.

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Фото: AP /Karl B DeBlaker, Nick Wass; eastnews.ru /Nick Wass, Gene J. Puskar