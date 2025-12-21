Минтюков забил победный гол в матче с «Коламбусом» на 57-й минуте и сделал 6 блоков за 20:18. У защитника «Анахайма» 4+5 в 32 играх в сезоне
Павел Минтюков забил победный гол в матче с «Коламбусом».
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (4:3).
Гол 22-летнего россиянина на 57-й минуте принес «Дакс» победу. Игрока признали второй звездой встречи.
В 32 матчах в сезоне на счету Минтюкова стало 9 (4+5) очков при полезности «+2» и среднем времени на льду 16:15.
Сегодня Павел (20:18, «+2») также отметился 6 заблокированными бросками.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости