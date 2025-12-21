Аскаров пропустил 3+ шайбы в 6-м матче подряд, отразив 28 из 31 броска «Сиэтла». Поражение – 10-е в 22 играх в сезоне (90,0% сэйвов, КН 3,22)

Ярослав Аскаров пропустил 3+ шайбы в 6-м матче подряд.

Вратарь «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом » (2:4).

23-летний россиянин отразил 28 из 31 броска по своим воротам. Четвертый гол «Кракен» забил в пустые ворота.

Аскаров продлил до 6 серию матчей с 3 или более пропущенными шайбами. Поражение стало для него 10-м в 22 играх в текущем сезоне (90,0% сэйвов, коэффициент надежности 3,22).