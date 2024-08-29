Директор «Металлурга» о Вовченко: «Он проходит повторное МРТ и КТ. Возможно, сегодня-завтра его выпишут из больницы»
Сергей Гомоляко рассказал о состоянии здоровья Даниила Вовченко.
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко.
Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
«Дай бог, тяжелых последствий нет. Сейчас Даниил проходит повторное МРТ и КТ. Возможно, сегодня-завтра его выпишут из больницы и он будет восстанавливаться дома.
В принципе он все написал в своем телеграм-канале», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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