Директор «Металлурга» о Вовченко: «Он проходит повторное МРТ и КТ. Возможно, сегодня-завтра его выпишут из больницы»

Сергей Гомоляко рассказал о состоянии здоровья Даниила Вовченко.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко .

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу » присудили техническое поражение.

«Дай бог, тяжелых последствий нет. Сейчас Даниил проходит повторное МРТ и КТ. Возможно, сегодня-завтра его выпишут из больницы и он будет восстанавливаться дома.

В принципе он все написал в своем телеграм-канале», – сказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко .