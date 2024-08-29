Разин о Леонтьеве и хите Абросимова: «Никогда не подам руку, если у меня нет уважения к человеку. Людей, у которых в приоритете «убить» соперника, а не забить гол, хоккеистами не считаю»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко.
Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение. После матча Разин выступил с критикой в адрес главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева, а также назвал Абросимова «анти-хоккеистом».
«Могу сказать всем «доброжелателям», что Андрей Разин не изменился после чемпионства «Магнитки» и признания лучшим тренером.
Всегда можно промолчать и казаться умным, а можно сказать все, о чем ты думаешь, и тебя сделают дураком. Я не боюсь второго варианта. Если вижу, что белое – это белое, а черное – это черное, то так и говорю.
Людей, у которых в приоритете «убить» соперника, а не забить гол, я не считаю хоккеистами.
Наши отношения с Леонтьевым… Могу сказать одно: я никогда не подам руку, если у меня нет уважения к человеку.
Еще раз хочу извиниться перед зрителями в ледовом дворце и телезрителями за то, что матч не был доигран. Но я не мог позволить игре перерасти в побоище. 100% в оставшееся время наши ребята стали бы мстить.
Сейчас у нас на травме сидят Зернов, Юров и Канцеров. Михайлис и Орехов находятся в расположении сборной Казахстана и на первой игре сезона вряд ли будут участвовать. Потеряли Вовченко… Зачем мне рисковать хоккеистами?
Я не уводил команду из-за судейского решения. Сразу спросил, что нам грозит за уход, и когда услышал, что ничего, принял такое решение.
Надеюсь этот эпизод даст почву для обсуждения целесообразности предсезонных турниров. Мое мнение: спаренные игры с выбором соперника намного эффективнее. Всем добра и здоровья!» – написал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников
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