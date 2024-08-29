Назаров о том, что Разин увел «Металлург» с игры: «Жесткий хит для лета, но в пределах правил. Срывать матчи – непозволительная роскошь, когда идет борьба за болельщика и рейтинги телетрансляций»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко.
Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение. После матча Разин выступил с критикой в адрес главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева, а также назвал Абросимова «анти-хоккеистом».
«Не хочется обсуждать коллег, я знаю, что это тяжелый труд и хлеб. Безусловно, для лета – это жесткий хит, но совершенный в пределах правил.
Помимо набора формы, такие турниры играются для болельщиков. Мемориал Ромазана проводится для зрителей и в память об известном руководителе Магнитогорского металлургического комбината. В наше время нужно помнить о болельщиках как на трибунах, так и у телеэкранов.
Когда идет борьба за болельщика и рейтинги телетрансляций, срывать игры – непозволительная роскошь даже для чемпиона. Мы все должны помнить, в какое время живем, что наша общая победа куется по частицам, а спорт для людей является отдушиной, сюда приходят семьями.
Чтобы мы в дальнейшем спокойно смотрели матчи и наблюдали за хоккеем, каждый из нас должен помнить, какие проблемы нам создает недруг и как важно всем гражданам консолидироваться между собой, избегая недопониманий. Ни в коем случае нельзя ругаться между собой, только тогда победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.
Скандал перед сезоном КХЛ: Разин увел «Металлург» с матча, а потом унизил тренера соперников
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