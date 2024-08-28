Вовченко после хита Абросимова: «Со мной все хорошо. Спасибо всем, кто за меня переживает»
Даниил Вовченко рассказал о своем состоянии здоровья.
В матче «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба.
Вовченко получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
«Ребята, всем спасибо, кто за меня переживает. Все хорошо со мной 💪🏼», – написал нападающий «Металлурга».
Разин о Вовченко: «Он в больнице, пришел в сознание, уже хотел уехать домой, но его оставили до утра. Завтра будет повторное обследование, пока диагноз не такой страшный, как казалось»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Даниила Вовченко
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