Вовченко после хита Абросимова: «Со мной все хорошо. Спасибо всем, кто за меня переживает»

Даниил Вовченко рассказал о своем состоянии здоровья.

В матче «Металлурга» и «Нефтехимика » на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба.

Вовченко получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

«Ребята, всем спасибо, кто за меня переживает. Все хорошо со мной 💪🏼», – написал нападающий «Металлурга ».

Разин о Вовченко: «Он в больнице, пришел в сознание, уже хотел уехать домой, но его оставили до утра. Завтра будет повторное обследование, пока диагноз не такой страшный, как казалось»