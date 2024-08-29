Олег Леонтьев: «Извинений от Разина не жду. Абросимов и капитан «Нефтехимика» позвонили Вовченко, узнали, что у него все нормально»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниила Вовченко.
Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
Главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение. После матча Разин выступил с критикой в адрес главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева, а также назвал Абросимова «анти-хоккеистом».
«Извинений от Андрея Разина не жду.
Роман Абросимов и наш капитан позвонили Даниилу Вовченко, пообщались, узнали, что у него все нормально. У него было сотрясение, но он разговаривает», – сказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.
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