Разин о Вовченко: «Он в больнице, пришел в сознание, уже хотел уехать домой, но его оставили до утра. Завтра будет повторное обследование, пока диагноз не такой страшный, как казалось»
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниил Вовченко.
Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.
После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.
– Как здоровье Даниила Вовченко?
– Он находится в больнице. Пришел в сознание. Как сказал доктор, Вовченко уже хотел уехать домой. Но его оставили до утра. Завтра будет повторное обследование на отеки и все остальное. Пока диагноз не такой страшный, как казалось на льду.
– Нет прогноза, когда вернется, но надеемся, что скоро?
– Да, соглашусь с вашей фразой, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эфире «Матч ТВ».
Разин о травме Вовченко: «Белоусов говорил: «Лучше пьяный Сапожников, чем трезвый Леонтьев». «Металлург» потерял еще одного лидера, жаль»
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