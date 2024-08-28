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  • Разин о Вовченко: «Он в больнице, пришел в сознание, уже хотел уехать домой, но его оставили до утра. Завтра будет повторное обследование, пока диагноз не такой страшный, как казалось»
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Разин о Вовченко: «Он в больнице, пришел в сознание, уже хотел уехать домой, но его оставили до утра. Завтра будет повторное обследование, пока диагноз не такой страшный, как казалось»

Андрей Разин высказался о состоянии здоровья Даниила Вовченко.

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниил Вовченко

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение. 

– Как здоровье Даниила Вовченко?

– Он находится в больнице. Пришел в сознание. Как сказал доктор, Вовченко уже хотел уехать домой. Но его оставили до утра. Завтра будет повторное обследование на отеки и все остальное. Пока диагноз не такой страшный, как казалось на льду.

– Нет прогноза, когда вернется, но надеемся, что скоро?

– Да, соглашусь с вашей фразой, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин в эфире «Матч ТВ». 

Разин о травме Вовченко: «Белоусов говорил: «Лучше пьяный Сапожников, чем трезвый Леонтьев». «Металлург» потерял еще одного лидера, жаль»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Павла Лысенкова
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
травмы
logoКХЛ
Мемориал Ромазана
logoАндрей Разин
logoДаниил Вовченко
logoРоман Абросимов
logoЗдоровье
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