Разин о травме Вовченко: «Белоусов говорил: «Лучше пьяный Сапожников, чем трезвый Леонтьев». «Металлург» потерял еще одного лидера, жаль»
Андрей Разин высказался о травме Даниила Вовченко в игре с «Нефтехимиком».
В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана форвард магнитогорского клуба Даниил Вовченко получил травму, попав под силовой прием защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова.
Вовченко унесли на носилках, судьи не увидели нарушения правил со стороны Абросимова. После этого главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду в раздевалку, магнитогорскому клубу присудили техническое поражение (0:3).
«Леонтьев (главный тренер «Нефтехимика» – Спортс’‘) был примерно такой же хоккеист, как Абросимов. И Белоусов один раз сказал: «Лучше пьяный Андрей Сапожников, чем трезвый Олег Леонтьев».
Очень жалко, что мы потеряли еще одного лидера команды», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «АренаБреда»
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