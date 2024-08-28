Разин о травме Вовченко: «Белоусов говорил: «Лучше пьяный Сапожников, чем трезвый Леонтьев». «Металлург» потерял еще одного лидера, жаль»

Андрей Разин высказался о травме Даниила Вовченко в игре с «Нефтехимиком».

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика » на Мемориале Ивана Ромазана форвард магнитогорского клуба Даниил Вовченко получил травму, попав под силовой прием защитника «Нефтехимика» Романа Абросимова .

Вовченко унесли на носилках, судьи не увидели нарушения правил со стороны Абросимова. После этого главный тренер «Металлурга» Андрей Разин увел команду в раздевалку, магнитогорскому клубу присудили техническое поражение (0:3).

«Леонтьев (главный тренер «Нефтехимика» – Спортс’‘) был примерно такой же хоккеист, как Абросимов. И Белоусов один раз сказал: «Лучше пьяный Андрей Сапожников, чем трезвый Олег Леонтьев».

Очень жалко, что мы потеряли еще одного лидера команды», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин.