Вайсфельд о хите Абросимова: «Не вижу нарушения, это чистый силовой. Вовченко желаю здоровья»

Леонид Вайсфельд оценил силовой прием Романа Абросимова в игре с «Металлургом».

В третьем периоде матча «Металлурга » и «Нефтехимика » на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниил Вовченко .

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение.

«Я не вижу нарушения правил в данном эпизоде. Это чистый силовой прием со стороны Романа Абросимова. Даниилу Вовченко, безусловно, желаю здоровья», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Разин о хите Абросимова: «Есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты, я не перевариваю такие моменты. Надо пожизненно дисквалифицировать за такое»