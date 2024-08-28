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  • Вайсфельд о хите Абросимова: «Не вижу нарушения, это чистый силовой. Вовченко желаю здоровья»
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Вайсфельд о хите Абросимова: «Не вижу нарушения, это чистый силовой. Вовченко желаю здоровья»

Леонид Вайсфельд оценил силовой прием Романа Абросимова в игре с «Металлургом».

В третьем периоде матча «Металлурга» и «Нефтехимика» на Мемориале Ивана Ромазана защитник Роман Абросимов провел силовой прием против форварда магнитогорского клуба Даниил Вовченко

Нападающий «Металлурга» получил травму, его унесли на носилках с фиксирующим устройством на шее.

После этого главный тренер магнитогорского клуба Андрей Разин увел команду в раздевалку, «Металлургу» присудили техническое поражение. 

«Я не вижу нарушения правил в данном эпизоде. Это чистый силовой прием со стороны Романа Абросимова. Даниилу Вовченко, безусловно, желаю здоровья», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

Разин о хите Абросимова: «Есть хоккеисты, а есть анти-хоккеисты, я не перевариваю такие моменты. Надо пожизненно дисквалифицировать за такое»

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
logoМеталлург Мг
logoНефтехимик
logoЛеонид Вайсфельд
logoКХЛ
Мемориал Ромазана
logoДаниил Вовченко
logoРоман Абросимов
logoЧемпионат.com
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